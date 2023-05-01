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Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Pérez'in 2023 Azerbaycan GP'sinde ortaya koyduğu performanstan övgüyle bahsetti.

Federico Faturos
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Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Sergio Pérez, Pazar günü Formula 1 sezonunun dördüncü ayağı olan Bakü'de harika bir performansla zafere uzanmayı başardı.

Meksikalı sürücü, güvenlik aracından faydalanarak Max Verstappen'in geçmeyi başardı ve Hollandalı pilotun tüm çabalarına rağmen, kendisine geçiş izni tanımadı.

Sergio Perez bu sonuçla bu yılki ikinci zaferini almış oldu ve şampiyonada takım arkadaşıyla arayı biraz daha kapattı.

Yarıştan sonra ORF'ye konuşan Helmut Marko, şöyle dedi: "Max en iyi sonucu almak için son ana kadar araç ayarları üzerinde çalıştı. Hatta sonlara doğru Sergio'ya yetişti."

"Sergio'yu tebrik ederim, başlangıçtan itibaren hızlıydı ve hiç hata yapmadı. Mükemmel bir yarış çıkardı."

Marko, Red Bull'un Ferrari ile arasındaki farkla ilgili olarak, "Bazı noktalarda bir saniye kadar daha hızlıydık."

"Sergio yavaşlaması gerekip gerekmediğini sordu fakat Max de aynısını yapmalıydı ama biz 'hayır' dedik. Her zaman savaştıklarını görebiliyordunuz. Her zaman en hızlı tur için mücadele ettiklerini görebiliyordunuz."

"Sonunda George pite girdiği için en hızlı turu atmak mümkün değildi ama onların tam gaz gitmesine izin verdik." dedi.

Los festejos de Red Bull tras el 1-2 en Bakú.

Los festejos de Red Bull tras el 1-2 en Bakú.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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