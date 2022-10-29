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Marko: "Ceza nedeniyle rüzgar tünelinde hata yapma lüksümüz kalmadı"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un rüzgar tünelinde "hata yapmayı göze alamayacağını" kabul ediyor.

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Marko: "Ceza nedeniyle rüzgar tünelinde hata yapma lüksümüz kalmadı"
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Red Bull'un 2021 Formula 1 bütçe sınırını 1 milyon 864 bin pound aştığı ortaya çıktı ve bundan ötürü kendilerine, önümüzdeki 30 gün içerisinde ödenmesi gereken 7 milyon dolar para cezası verildi.

Ayrıca anlaşma kapsamında Red Bull'un AR&GE çalışmaları %10 kısıtlanacak ve %63'le gelecek yıl en düşük rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olan takım olacak.

Red Bull motor sporları danışmanı Marko Sky Deutschland'a verdiği demeçte, cezanın çok ağır olduğunu ve gelişim seviyelerini etkileyeceğini dile getirdi.

Marko, "Ceza ağır. Ancak rüzgar tünelinde harcanan vaktin azalmasına rağmen önümüzdeki yıllarda rekabetçi olabileceğimiz limitte olduğuna inanıyoruz."

"Bana göre verilen ceza, inanılmaz bir dezavantaj. Rüzgâr tünelimiz ilk inşa edilenlerden biri. Son teknoloji ürünü olmadığı için geri dönüş süresi ve ısı hassasiyeti açısından doğru sıcaklığı bulabilmemiz için daha uzun bir süreye ihtiyacımız var."

"Hata yapamayız. Rüzgar tüneline koyduğumuz şeyin çalışması gerekiyor. Artık hata yapma lüksümüz yok." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner'ın görüşü de farklı değil.

"Bu bir handikap."

"İnanılmaz derecede sıkı çalışmamız gerekecek. Bu bizim rakiplerimize avantaj sağlıyor, bu yüzden acımasız bir ceza verilmesi için bastırıyorlardı."

"FIA'nın uygulayabileceği başka sportif cezalar da vardı. Fakat rakiplerimiz bu ceza için çok uğraştı çünkü bizi çok fazla etkileyeceğini düşündüler."

"Bazıları çabucak basına konuştular. Eminim onlar için bu [ceza] yeterli olmayacaktır."

"Eminim rüzgar tünelimizi yaksanız bile yeterli olmayacaktır."

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