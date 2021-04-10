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Önceki / Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 / Son dakika

Marko, "büyük" süspansiyon güncellemesi iddiasını reddetti

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, son günlerde ortaya çıkan iddiaların aksine, Imola için arka süspansiyon güncellemesi olmayacağını söyledi.

Marko, "büyük" süspansiyon güncellemesi iddiasını reddetti

Geçtiğimiz günlerde, Red Bull Racing'in, Imola'da yapılacak olan Emilia-Romagna GP için büyük bir arka süspansiyon güncellemesi hazırladığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

İddialara göre RB16B'nin arka süspansiyonlarında, bir nevi direksiyon hareketiyle kontrol edilebilen bir sistem olacaktı.

F1-Insider.com, bu iddialar üzerine Helmut Marko ile iletişime geçti. Marko, bu röportajda güncelleme haberini "saçmalık" olarak yorumladı.

Marko, "Bu iddia tamamen saçmalık. Bu 'gizemli' süspansiyonu Bahreyn'de kullandık, ki zaten özel bir şey değildi. Sadece bu sezon için daha küçük ve daha kompakt olan yeni Honda motoruna uygun şekilde daraltılmış arka paketlemeye uyacak bir süspansiyona ihtiyacımız vardı." dedi.

Marko, Bahreyn GP'nin acısını hâlâ hissettiğini, ancak Imola'da yine keyifli bir savaş olacağını dile getirdi.

"Elbette bunun acısını hâlâ hissediyorum. Fakat geçen sezona kıyasla o kadar da büyük değil. Çünkü Mercedes'le benzer tempodayız. Hedefimiz de tam olarak buydu ve şimdi doğru yoldayız."

"Mercedes'in tam olarak ne geliştirdiğini bilmiyorum. Ancak, Imola'ya, Bahreyn'de sahip olduğumuz pakete ve bu paketten maksimumu alamamış olmadığımız gerçeğine güvenerek gidiyoruz."

"Bahreyn'de Hamilton ve Verstappen'in kendi liglerinde olduğunu gördük. Ancak sonraki yarışlarda neler olacağını bilemeyiz. Tek turda eminim Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı. Ancak yarışa geldiğinde Hamilton, deneyimi sayesinde onun önüne geçebilir."

"Hamilton'ın lastiklerle ilgili yaptığı şey iyi bir ders oldu. Verstappen ile olan mücadelesinde olağanüstüydü. Bana öyle geliyor ki Hamilton da bunu sevdi çünkü Verstappen, onun sınırlarını zorluyor."

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Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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