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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Büyük ihtimalle Honda motorunu bağımsız olarak kullanacağız"

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Marko: "Büyük ihtimalle Honda motorunu bağımsız olarak kullanacağız"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko 2021 sonrasında Honda motorunu kullanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Red Bull, Honda'nın 2021 sonrasında spordan çekilme kararı almasının ardından motor tarafında ne yapacağına karar vermiş değil.

Takım, araca tam olarak uymasından ötürü Honda motorunu bağımsız şekilde kullanmaya devam etmek istiyor. Ancak böyle bir durumda Honda'nın gelişim desteği olmayacak.

Red Bull, aylardır motorların dondurulması için arka planda çalışmalar yapıyor ve bu görüşmelerde artık sona gelinmiş durumda.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing ve AlphaTauri'nin 2022'de  yine Honda motoru kullanacağını düşünüyor.

Marko, Avusturyalı TV şirketi ORF3 ile yaptığı röportajda, 2021'den sonra da Honda motoru kullanmaya devam etmelerinin çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

Marko, "Bu motorları kullanmaya devam edebileceğiz, onları araca yerleştirip, onların bakımını yapabileceğiz."

"Ama motorun gelişimini karşılayamayız. Bunu mali anlamda yapamayız, ama aynı zamanda teknik anlamda yapmamız da mümkün değil."

"Yine de bu projeyi hayata geçirme yolunda ilerlediğimizi söyleyebilirim ve başarı şansı %80'in üzerinde."

"Honda ile görüşmeler çok yapıcı şekilde ilerliyor. Ortaklarımız büyük bir anlayış gösteriyor, bu nedenle gelecekte resmi fabrika desteği olmasa bile çok rekabetçi bir motora sahip olabiliriz. " dedi.

Ancak Red Bull'un Honda motorunu bağımsız olarak kullanabilmesi için Renault, Ferrari ve Mercedes'in tamamını motor gelişimini dondurmayı kabul etmesi gerekecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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