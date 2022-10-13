Marko: "Bütçe sınırını ihlal ettiğimize inanmıyoruz"

Hafta başında FIA, 2021 mali denetim sonuçlarını açıkladı ve bu tablolarda, Red Bull Racing'in 2021 F1 bütçe sınırını "hafif şekilde" aştığı anlaşıldı.

Hafif bütçe açımı %5'lik bir dilime giriyor ve bu da 145 milyon doları 0.1 ila 7 milyon dolar arası aştıkları anlamına geliyor.

Red Bull, iddialar çıktığı günden bu yana her zaman kendilerine güvendiklerini belirtiyordu ve resmi açıklamadan sonra bile tavırlarında değişiklik olmadı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın FIA ile görüşmeye devam ettiğini, çünkü federasyonun mali düzenlemeleri Red Bull'dan farklı yorumladığına inandığını söyledi.

Örnek olarak da, hastalık durumunda personel maaşının dikkate alınış şekli gibi konuları gösterdi.

Marko, "Bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum ama bütçe sınırını aştığımızı düşünmüyoruz."

"FIA ile görüşmeler devam ediyor ve bundan ne sonuç çıkacağını göreceğiz."

"Daha önce de söylediğim gibi, tam olarak neyi ihlal ettiğimizi bilmiyoruz."

"Fakat Max Verstappen'in 2021 şampiyonluğunu kaybedebileceği yönündeki söylentiler saçmalıktan ibaret."

"Geçmişteki örnekler, FIA'nın çok ciddi kural ihlallerine bile çok hafif cezalar verdiğini gösteriyor." dedi.

Marko'nun son sözleriyle, Ferrari'nin 2019 sonunda FIA ile yaptığı özel anlaşmayı işaret ettiği düşünülüyor. O dönem Ferrari'nin "hileli" bir motor ürettiği iddia edilmişti ancak konu hiçbir zaman resmi olarak netliğe kavuşmadı.