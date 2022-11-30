Marko: "Bütçe sınırına ilişkin cezayı kabul ettik çünkü yasal süreç aylarca sürerdi"
Helmut Marko, FIA'nın kendilerine verdiği bütçe sınırı cezasını "aylarca sürecek yasal süreçlerden kaçınmak için" kabul ettiklerini söylüyor.
FIA, 11 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantı ile Red Bull'un 2021 yılında bütçe sınırına ilişkin kuralları ihlal ettiğini doğruladı.
Red Bull'un ihlali toplam bütçenin en fazla %5'lik kısmına denk geliyordu ve bundan ötürü küçük ihlal olduğu belirtildi.
27 Ekim'de FIA, 2.2 milyon dolarlık (%1.6) bir aşım olduğunu ve vergi kredisinin yanlış hesaplanması olmasa bu aşımın %0.37 seviyesinde olacağını açıkladı.
Sonuç olarak aşım için Red Bull'a 7 milyon dolar ceza verildi ve takıma %10 gelişim kısıtlaması getirildi. Bu da rüzgar tünelinde %10 daha az çalışacakları anlamına geliyor.
Bundan ötürü Red Bull, gelecek yıl rüzgar tünelini rakiplerinden çok daha az kullanacak.
Speedweek'e konuşan Helmut Marko, cezanın kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi ve bu cezayı neden kabul ettiklerine açıklık getirdi.
Marko, "Bunun acımasız bir ceza olduğunu söyleyen ve tur başına 0.2 ila 0.5 saniye arasında bir kayıp yaşayacağımızı tahmin eden takım patronumuz Christian Horner'ın değerlendirmesine katılıyorum."
"Bu dezavantajı telafi etmek için daha da verimli çalışmamız gerekecek."
"Doğrusu bu yaptırımı kabul ettik çünkü yıllarca sürebilecek olası bir hukuki süreçten kaçınmak istedik" dedi.
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