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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Bütçe sınırı en çok 'en iyi sürücülere' yarayacak"

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Marko: "Bütçe sınırı en çok 'en iyi sürücülere' yarayacak"
11 Kas 2019 15:40

Helmut Marko, bütçe sınırı ve birbirine yaklaşan araçlardan en çok gridin en iyi pilotlarının faydalanacağını düşünüyor.

Formula 1'de 2021 sezonuyla birlikte takımlar yıllık 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırına sahip olacaklar.

Bu rakamın içerisinde pilot maaşları, pazarlama harcamaları ve motorlarla ilgili harcamalar yer almıyor.

Bu alanlar çıkarıldığında büyük takımların günümüzde 220 milyon ile 250 milyon dolar arasında harcama yaptıkları düşünülüyor.

Bu da, özellikle büyük takımların büyük isimleri bütçe sınırına dahil olmadığı için istediği parayı vererek takıma getirebileceği anlamına geliyor.

Konu hakkında konuşan Helmut Marko, "Araçlar birbirine yaklaştığı zaman sürücüler yine en önemli faktör haline gelecek."

"Hamilton, Verstappen ve Leclerc gibi pilotlar bu durumdan faydalanacaklar. Şartlar koşabilirler ve 50 milyon doları ceplerine koyabilirler. Bence sürücü maaşlarını bütçe sınırına eklememek bizim için bir hataydı." dedi.

McLaren'dan Zak Brown da, "Sürücüleri bu bütçe sınırından çıkarmak bizim için bir hataydı. Araçla birlikte tur süresini etkileyen faktörlerden birisi de onlar."

"Bütçenin bir parçası olsaydı, takımlar paralarını ya sürücüye ya da araca yatırmak zorunda kalacaktı."

"Bütçe sınırının mantığı zaten bu. Kazandığınız paraları en mantıklı şekilde kullanmanız gerekiyor." diyerek Marko'ya destek verdi.

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