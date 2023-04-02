Marko: "Bugün alınan kararlar sınırdaydı"

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Üç ayrı kırmızı bayrağın çıktığı olaylı Avustralya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu ve Red Bull bu yılki galibiyet sayısını üçe çıkardı.

Elbette Red Bull tarafında yüzler gülüyordu çünkü ilk üç yarışta üçüncü zafer geldi. Böylece hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında farkı daha da arttırdılar.

ServusTV'ye konuşan Marko, "Bugün biraz zorlu geçti çünkü başlangıçlarımızdan ikisi tam olarak iyi değildi. Neyse ki üçüncü ve belirleyici startta işler yolunda gitti."

"Öndeyken her şey yolundaydı. Max'in çimenlere doğru küçük bir gezintisi oldu ama bunu yapmasına alışkınız."

"Bence bugün alınan kararlar sınırdaydı. Ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta da güvenlik aracının çok yavaş ilerlemesiydi."

"Bu da lastiklerin soğumasına neden oldu. Zaten herkeste farklı lastik hamurları vardı. Bazılarında yeni yumuşak lastik seti vardı, bazıları kullanılmıştı. Sanırım bu kadar çok temas olmasının nedenlerinden biri de buydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Fakat ben Magnussen'in olayında yarışın durdurulması gerektiğini düşünmüyorum. Son iki turda güvenlik aracı ya da sanal güvenlik aracı kullanabilirlerdi. Araç zaten pist dışındaydı."

"Yani birden fazla kombinasyon var. Öncelikle güvenlik aracı çok çok yavaş gitti. Lastikler soğudu. Buna farklı lastik hamurları da eklendi. Tüm bunlar durumu daha da tehlikeli hale getirdi. Buna gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Perez'in yarışını da yorumlayan Marko, "Bence en iyisini yaptı."

"Burada geçiş yapmanın çok ama çok zor olduğunu biliyorduk. Bence iyi bir iş çıkardı. Yedincilik ya da altıncılık bekliyorduk ve sonuç da bu oldu."

"En iyisi buydu, zaten en hızlı turu da attı. Geçen yarış istemişti, şimdi burada aldı. Yine eşitler. Fakat genel olarak onun hafta sonu değildi." dedi.

Marko, yarıştan genel olarak memnun olduğunu da ekliyor.

"Bizim için olağanüstü bir sonuç. Mutluyuz. Red Bull'un 350. yarışıydı, takımın 95. galibiyeti oldu. Bu, Max'in 37. galibiyetiydi. Üstelik Red Bull 36 yıl önce dün kuruldu. Bu gerçekten harika bir kombinasyon, mükemmel bir başarı hikayesi."