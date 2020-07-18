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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Bu tempoyla podyum hayalini bile kuramayız"

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Marko: "Bu tempoyla podyum hayalini bile kuramayız"
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 17:20

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu hafta sonu normal şartlarda podyuma çıkma ihtimallerinin olmadığını belirtti.

Red Bull, sezon öncesi testlerinden bu yana aracın dengesiyle ilgili problemler yaşıyor ve hem Avusturya hem de Macaristan'da sürücüler aracı kullanmakta zorlandılar.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in yedinci olduğu Macaristan sıralama turlarının ardından "podyumun hayalini bile kuramayacaklarını" kabul etti.

Marko, "Cuma günü sorun yaşadığımızı fark ettik. Takım bütün gece çok çalıştı, pek çok değişiklik yaptık, ancak bir türlü aerodinamiğin verimli şekilde çalışmasını sağlayamadık."

"Sürücülerimiz bu araçla iyi zamanlar kaydedemiyorlar. İkinci ve üçüncü sektörde neredeyse yarım saniye kaybediyoruz. Mercedes'den 1.4 saniye yavaşız."

"Silverstone'a kadarki iki hafta içerisinde yaşadığımız bu ciddi ve temel sorunların üstesinden gelmemizi sağlayabilecek çözümler aramakla meşgul olacağız."

"Ne yazık ki, bu hafta sonu saf hızda podyumun hayalini bile kuramayız. Ama yağmur yağabilir ve belki bize yardım eder." dedi.

 

 

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Editör Kemal Şengül

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