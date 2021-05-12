Marko: "Bu şampiyonluğu istiyoruz"

Bu yıl şimdiye kadar dört yarış gerçekleştirildi ve bunlardan üçünü Mercedes, birini ise Red Bull Racing takımı kazandı.

İlk yarışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Marko, "Üç yarış yaptık ve birini kazandık. Elbette bundan memnun değiliz. Biz yarışı pist sınırlarını aştığımız için kaybettik. Bu, tabii ki bir suç. Fakat aynı zamanda kuralların mantıklı olup olmadığını da sorgulamanız gerekiyor."

"Beni en çok rahatsız eden şey cezalarda istikrar olmaması. Bazen beş, bazen on, bazen de başka ceza veriyorlar."

"Özetle düşük performans gösterdik. Mercedes, Hamilton gibi kendi sınırlarının ötesine geçebilen inanılmaz derecede güçlü bir pilota sahip. Bir fırsat görürse onu değerlendiriyor. Her şey mükemmel giderse kazanabilirdik fakat durum böyle değildi."

"Max'e gelirsek Barselona'da Red Bull'la beşinci yıl dönümünü kutladık. Bu süreçte hem bir kişi hem de bir sürücü olarak o kadar olgunlaştı ki böyle bir şampiyonluk mücadelesinde kendisine yardımcı olacak güce ve sinirlere sahip. Max, şampiyonluk için tamamen olgunlaşmış durumda."

"[O] hatalar yapıyor ama Hamilton da hatalar yapıyor. Bunu Portekiz'deki yarışın yeniden başlangıcında gördünüz. Ancak, yaptığı hataların etkisi daha az oluyor. Imola'da yaşanan elbette bir şans olarak tanımlanabilir. Ancak Hamilton daha sabırlı ve şansını bekleyebiliyor. Max ise biraz sabırsız. Bu, şu anda Hamilton'ın lehine olan bir şey."

"Max çok tutkulu. Bu aynı zamanda Red Bull'un DNA'sını oluşturuyor. Fakat yine de şampiyon olabilmek için kendini daha da iyi kontol edebilmesi gerekiyor."

Red Bull'un avantajları sorulduğunda Marko, "Şimdiye kadar bizim avantajımız sıralama turları oldu. Yarışta lastik hamurlarına göre işler Mercedes lehine dönü. Elbette bu şampiyonluğu istiyoruz. Ancak 2022'de yine şampiyonluk için savaşabilecek bir araca sahip olmak istiyoruz ve bu dengeyi en iyi şekilde yönetmeliyiz."

Şu anda her şey plana göre gidiyor, arabanın gelişimi devam ediyor, plan yaz tatiline kadar gelişimi devam ettirmek. O zamana kadar durumun nasıl ilerlediğini göreceğiz. Bütçe sınırı işleri daha da zorlaştırıyor çünkü sınırlı kaynağa sahibiz, ancak aynı şey Mercedes için de geçerli. Aynı şeyi yapacağımızı düşünüyorum çünkü Lewis sekizinci şampiyonluğunun peşinde. Mercedes'in gelişimi durdurup tamamen 2022'ye odaklanacağını düşünmüyorum."

"Verstappen ile dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Ancak Mercedes, inanılmaz derecede sağlam ve güçlü bir motor üretti. Uzun süre başarılı kalmalarını sağlayan faktör buydu. Şimdi Honda ile beraber Mercedes'le hemen hemen aynı seviyedeyiz."

"Tüm takımda pozitif bir atmosfer var, antrenman seanslarında bile hissedilecek güçlü bir tutku var." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images