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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Marko: "Bu kadar hızlıyken bu sonuç inanılmaz"

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Marko: "Bu kadar hızlıyken bu sonuç inanılmaz"
Ekleyen:
, Editör
30 Eki 2019 07:51

Helmut Marko, Red Bull'un galibiyet ve podyum için yarışabilecek sevideyken elde ettiği sonucun inanılmaz olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Japonya'da gerçekleştirilen yarışta pole pozisyonunu sahibi olmayı başardı ancak aldığı grid cezası sonrası dördüncü başladı.

İlk turdaki olay ve sonrasında Valtteri Bottas'la yaşadığı temas sonrası genç pilot yarışı altıncı bitirdi.

Alex Albon ise ilk turda üçüncülüğe çıksa da, yanlış strateji ile beşinci oldu.

Konu hakkında konuşan Marko, "Meksika'da olanlar inanılmaz. Hızlı bir aracımız var ve aniden böyle sonuçlar alıyoruz... Sert lastiklerle Max öndekilerden iki saniye daha hızlıydı. Böyle bir hıza sahip olduğunuz zaman, bunun gibi bir sonuç almak can sıkıcı oluyor."

"Max'le Lewis arasındaki olay yarış olayıydı. Hamilton biraz dışa açıldı ve Max çimlere çıktı. Orası nemliydi, o yüzden çok zaman kaybetti. İlk virajda Lewis'in ona yeterince yer bıraktığını düşünmüyorum."

"Bu temasla araçtan birkaç parça uçtu ancak hiçbir şeyi değiştirmedi."

"Bottas'la olan mücadelede Bottas daha dikkatli olabilirdi. Dışarıdan bakıldığı zaman Valtteri'nin Max'i göremediği ve lastiğine çarpacağı açık şekilde görülüyordu. Max’in atağı çok iyiydi ama sonuçları maalesef çok kötüydü."

Marko, strateji hatası yüzünden Alex Albon'ın podyumu kaçırdığını da kabul etti.

"Ne yazık ki, Alex tarafında stratejide bir hata yaptık. Ancak herkes gibi çift pit stop olacağından emindik. Hiç kimse lastiklerin bu kadar uzun süre dayanmasını beklemiyordu. Yarıştan önce buna inanmak zordu, ama Pazar günü Max sert lastiklerde 66 tur attı ve sona doğru yine çok hızlıydı."

"Farklı bir strateji seçseydik, Alex podyuma çıkabilirdi. Onu Ferrari ile aynı tempoda giderken gördük. Ne yazık ki ikinci lastik setinde sorunlar vardı, zorlamasına izin vermiyordu ve yarış sona erdi."

Marko'ya göre hızları sadece piste özgü değil.

"Aracımız Japonya'da da hızlıydı, ancak orada sıralama turlarında sorun yaşadık. Genel olarak her zaman hızlı bir aracımız vardı. Sochi'de henüz yeni yakıta sahip değildik ve Singapur'da doğru ayarları bulamadık."

"Şimdi geri kalan tüm yarışlarda zafer için savaşabilmemizi umuyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Kemal Şengül

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