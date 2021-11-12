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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Marko: "Bu hafta sonu kazanma şansımız yüksek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu hafta sonu güçlü olmalarını beklediğini söyledi.

Marko: "Bu hafta sonu kazanma şansımız yüksek"

Red Bull bu yıl şimdiye kadar yapılan 18 yarışın 10'unu kazanmayı başardı. Bunlardan dokuzunu Max Verstappen, birini ise Sergio Perez elde etti.

Verstappen bu sezon Imola, Monako, Fransa, Avusturya, Steiermark, Belçika, Hollanda, Amerika ve Meksika yarışlarını kazanmayı başardı.

Bu zaferler ve elde ettiği podyumların ardından Verstappen bitime dört yarış kala Lewis Hamilton'ın 19 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Sezonun bir sonraki yarışı bu hafta sonu Brezilya'da yapılacak ve Max Verstappen, bir kez daha galibiyetin favorisi konumunda. Bunun temel sebebi, Interlagos'un yüksek rakımda olması ve Honda güç ünitesinin bu tür şartlarda iyi olması.

Helmut Marko, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: “Max'in bu sezon 10 galibiyet alması halinde mücadelenin biteceğini hep söyledim."

"Sao Paulo'daki yarışı kazanma şansı çok yüksek. Honda'nın turbo ünitesi, Mercedes'ten daha iyi çalışıyor. Bu hafta sonu sadece kazanmayı düşünüyoruz."

"Sao Paulo, Max için neredeyse bir ev yarışı (kendi ülkesinde yapılan yarış) gibi. Aslında, bir sezonda aynı anda beş ev yarışı var! Bunlardan ilk dördünü kazandı.

"Kazanabilmek adına agresif bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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