Marko: "Bu duble ile her şey yoluna girmeye başlayacak"

Red Bull Racing Cidde'de yine duble yaptığı bir hafta sonunu geride bıraktı fakat pist üstünde olanlardan ziyade, pist dışında olanlar konuşuldu.

Jos Verstappen'in İngiliz basınına yaptığı açıklamalar, Helmut Marko'nun soruşturma altına alınması ve Christian Horner'ın kendisini savunması, takımın başarısının neredeyse önüne geçti.

Yine de tüm bu iddialar, haberler ve yorumlar, Max Verstappen-Sergio Perez'in bu yılki çifte dublesinin değerini düşürmüyor.

Yarışın hemen ardından Avusturya televizyonuna konuşan Helmut Marko, "Bu kez Red Bull olmayan ilk aracın 19 saniye önünde kazandık!"

"Taraftarlar için bu eğlenceli bir yarış olmayabilir ama aracımız her açıdan iyi çalıştı."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hızlı virajlarda güçlüydük, son hızımız iyiydi ve pit stoplarımız da harika geçti."

"Orta hamura geçtiğimizde, lastik yönetimi açısından çok iyiydik fakat sert lastiklerdeki aşınma düşündüğümüzden biraz daha fazlaydı." dedi.

Marko, Sergio Perez'in aldığı cezaya da değindi.

"Neyse ki yarışın sonunda güvenlik aracı yoktu. Ricciardo spin attığında bundan biraz korktuk."

"Pérez'e verilen beş saniyelik ceza nedeniyle ikincilik elimizden gidebilirdi."

"Yine de güvenlik aracı çıktığında pitlerde her zaman telaşe oluyor. Çift pit stop yapmayı tercih ettik ama aslında bunu düzgün şekilde gerçekleştirmek için araçlar arasında belirli bir zaman dilimine ihtiyacınız var."

"Sonuç olarak, Pérez o beş saniyeyi kolayca yakalamasına rağmen, pit stopta biraz gecikme oldu."

Marko, Meksikalı sürücüden de övgüyle bahsett.

"Perez iyi bir yarış çıkardı, Leclerc'i hızlı bir şekilde geride bıraktı ve ardından beş saniyelik bir fark yarattı."

"Daha sonra Max'le hemen hemen aynı tur zamanını gösterdi ve bundan çok memnunuz."

Duble, Marko'nun Suudi Arabistan'daki olaylı hafta sonunu gülümseyerek bitirmesini sağlıyor.

Marko, "Bu dubleden sonra, her şey yeniden yolunda..." diyor.