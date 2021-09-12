Marko: "Bu bir yarış kazasıydı"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton savaşı, İtalya Grand Prix'sinde de kaldığı yerden devam etti.

İkili arasında Silverstone'da yaşanan temas kazayla sonuçlanmıştı ve bugün Monza'da iki ayrı olay yaşadılar.

İlk turda Hamilton, Verstappen'in yanına geldi ve rakibini geçmeye çalıştı. Ancak Verstappen, şikanda iç tarafta kaldı ve ikili ufak bir temas yaşadı. Hamilton bu olayın ardından pist dışına çıktı ve Norris'in de ardına düştü.

İkinci olay ise Hamilton'ın pit çıkışında yaşandı. Hamilton pitten çıkarken, o sırada Verstappen daha sıcak lastiklerle Hamilton'ın yanına geldi ve ilk virajda dış tarafta kaldı. İkinci virajdaki sarı keblere çıkan Verstappen'in aracı havalandı ve hemen yanındaki Hamilton'ın aracının üzerine çıktı.

Bu temasın ardından her iki pilot da çakıl havuzuna girdi ve yarışa veda ettiler.

Olay hakemler tarafından incelendi ve Verstappen'e 3 sıra grid cezası verildi. Fakat Helmut Marko bunun bir yarış olayı olduğu görüşünde.

Yarışın ardından Helmut Marko şöyle dedi: "Bana göre bu bir yarış kazasıydı. Max iç taraftaydı ve yeterli alana sahip değildi. Sonuç olarak kerbe çıktı ve o da Max'i Lewis'in aracının üzerine zıplattı."

"Her iki sürücü de yerini vermek istemedi. Bu da onu bir yarış kazası yapıyor. İki sürücüden birinin de kasıtlı bir şey yaptığını söyleyemezsiniz. Kimse bunun olmasını istemedi."