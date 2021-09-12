Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, İtalya Grand Prix'sinin kendileri için zor geçmesini beklediklerini ve bu yüzden sonuca şaşırdıklarını dile getirdi.

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

İtalya'nın Monza pisti, uzun düzlükleri ve motor gücü ihtiyacı nedeniyle, Red Bull için en iyi pistlerden değil ve bu durum sıralama turlarında açıkça görülebiliyordu.

Max Verstappen, galibiyete ulaştığı Zandvoort yarışından sonra Monza sıralama turlarında 0.4 saniye geride ancak üçüncü olabilmişti.

Mercedes antrenmanlarda da en hızlısıydı fakat sprint sıralama yarışında işler tersine döndü. Lewis Hamilton, sprint sıralama yarışında kötü bir start aldı ve yarışı ancak beşinci sırada bitirebildi.

Valtteri Bottas yarışı ilk sırada tamamlasa da, pazar günü için grid cezası almıştı ve bu yüzden en geriye düşecek.

Verstappen ise, sprint sıralama yarışını ikinci bitirdiği için hem fazladan iki puan aldı hem de pazar günkü yarış için pole pozisyonu kazanmış oldu.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com Hollanda'ya verdiği demeçte sonuca epey şaşırdığını kabul etti.

Marko, "Bu yarışta ikinci olmamızı, pazar günü için pole pozisyonunda olmamızı ve Hamilton'la arayı iki puan daha açmamızı asla beklemiyordum. Bu hafta sonu bizim için şimdiye kadar bir peri masalı gibi geçiyor."

"Eğer yarışa iyi şekilde başlayabilir ve belalardan uzak durabilirsek bizim lehimize olacak. Burada geçiş yapmanın her halükarda inanılmaz derecede zor olduğunu zaten gördük."

"Şu anda bir galibiyet ya da en azından bir podyum hayali kurabiliyoruz. Bu da bizim, hayal ettiklerimizin de ötesinde olan bir şey." dedi.

Yarış sorulduğunda Marko,  "Antrenmanlarda iyi bir yarış temposu gösterdik, bu yüzden yarışa iyimserlikle giriyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor

Önceki haber

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

57 dk
2
Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

16 s
3
Formula 1

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

11 s
4
Formula 1

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor

25 dk
5
Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

14 s
Son Haberler
Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"
F1

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

14dk
Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor
F1

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor

25dk
Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı
F1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

57dk
Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün
F1

Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün

10 s
Brawn: "Monza'daki sprint yarışı aksiyon doluydu"
F1

Brawn: "Monza'daki sprint yarışı aksiyon doluydu"

10 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
13 s

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Erwin Jaeggi Daha fazlası
Erwin Jaeggi
Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
Formula 1

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor
Formula 1

Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor

Macaristan GP organizatörü: "Sprint yarışı, normal sıralama turlarından daha iyi" Macaristan GP
Formula 1

Macaristan GP organizatörü: "Sprint yarışı, normal sıralama turlarından daha iyi"

Daha fazlası
Helmut Marko
Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi! Macaristan GP
Formula 1

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı" Britanya GP
Formula 1

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık" Bahreyn GP
Formula 1

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor
Formula 1

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu” İtalya GP
Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Red Bull'un en son taban güncellemesinin arkasında ne var?
Formula 1

Red Bull'un en son taban güncellemesinin arkasında ne var?

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Son Haberler

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.