Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

İtalya'nın Monza pisti, uzun düzlükleri ve motor gücü ihtiyacı nedeniyle, Red Bull için en iyi pistlerden değil ve bu durum sıralama turlarında açıkça görülebiliyordu.

Max Verstappen, galibiyete ulaştığı Zandvoort yarışından sonra Monza sıralama turlarında 0.4 saniye geride ancak üçüncü olabilmişti.

Mercedes antrenmanlarda da en hızlısıydı fakat sprint sıralama yarışında işler tersine döndü. Lewis Hamilton, sprint sıralama yarışında kötü bir start aldı ve yarışı ancak beşinci sırada bitirebildi.

Valtteri Bottas yarışı ilk sırada tamamlasa da, pazar günü için grid cezası almıştı ve bu yüzden en geriye düşecek.

Verstappen ise, sprint sıralama yarışını ikinci bitirdiği için hem fazladan iki puan aldı hem de pazar günkü yarış için pole pozisyonu kazanmış oldu.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com Hollanda'ya verdiği demeçte sonuca epey şaşırdığını kabul etti.

Marko, "Bu yarışta ikinci olmamızı, pazar günü için pole pozisyonunda olmamızı ve Hamilton'la arayı iki puan daha açmamızı asla beklemiyordum. Bu hafta sonu bizim için şimdiye kadar bir peri masalı gibi geçiyor."

"Eğer yarışa iyi şekilde başlayabilir ve belalardan uzak durabilirsek bizim lehimize olacak. Burada geçiş yapmanın her halükarda inanılmaz derecede zor olduğunu zaten gördük."

"Şu anda bir galibiyet ya da en azından bir podyum hayali kurabiliyoruz. Bu da bizim, hayal ettiklerimizin de ötesinde olan bir şey." dedi.

Yarış sorulduğunda Marko, "Antrenmanlarda iyi bir yarış temposu gösterdik, bu yüzden yarışa iyimserlikle giriyorum." dedi.