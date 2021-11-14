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Önceki / Brezilya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
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Marko: "Bottas'ı çabucak geçmemiz gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarışı kazanabilmeleri için Valtteri Bottas'ı bir an önce geçmeleri gerektiğini söyledi.

Marko: "Bottas'ı çabucak geçmemiz gerekiyor"

Valtteri Bottas, cumartesi günkü sprint sıralama yarışı için yumuşak lastik tercihi yapmış ve agresif bir bölüm hedeflemişti.

Fin pilot beklendiği üzere startta diğerlerinden çok daha iyiydi ve daha ilk viraja gelmeden  Max Verstappen'i geçip liderliği aldı.

Lastikleri performans kaybetse de önde kalan Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görüp, pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Max Verstappen yarışa ikinci sıradan başlayacak ve Helmut Marko'ya göre Bottas, Lewis Hamilton'ın ön bölüme yaklaşması için Hollandalı sürücüyü tutmaya çalışabilir.

Marko, "Max için Bottas'ı mümkün olan en kısa sürede geçmek çok önemli olacak."

"Aksi takdirde Valtteri, Lewis'in liderleri yakalamasına yardımcı olmak için belirli bir tempoda gidecek."

"Hamilton'ın yarın dördüncü veya daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum." dedi.

Christian Horner ise Mercedes'in düzlüklerdeki güçlü performansı göz önüne alındığında, sonuca şaşırmadıklarını söylüyor.

"Bugün iki puan aldık ve bunlar, şampiyonluk savaşı için oldukça hayati puanlar."

"Mercedes'in bugünkü hızı büyük bir sürpriz değildi, birkaç yarıştır durum böyle. Türkiye'de bu tempoyu yakalamaya başladılar ve Meksika'daki düzlük hızları, düzlüğün sonunda bize kıyasla yaklaşık 14 km/s daha hızlıydı."

"Dün yine aynı şeyi gördük; düzlüklerde kimse onların hızına yanaşamıyor. Fakat pazar günü farklı bir yarış olacak. Pist şartları daha sıcak olacak ve strateji önemli olacak gibi görünüyor. İyi bir başlangıç yapmaya ihtiyacımız var."

"Bugün orta lastiklerleydik ve elimizde yeni set yumuşak lastik var. Ayrıca Brezilya'daki yarış, her zaman bir şeyler olabilir."

"Yani sadece başımızı önümüze eğmeli ve yaptığımız gibi, işimize konsantre olmalıyız."

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