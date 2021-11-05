Marko: "Bottas umarım kalan yarışlarda form olarak geride kalır"

Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki mücadelede, alınan her puanın önemi oldukça büyük ve bu açıdan Sergio Perez - Valtteri Bottas ikilisine büyük iş düşüyor.

Bottas zaman zaman çok iyi yarışlar çıkarsa da, istikrar yakalamakta zorlandı. Perez ise, Red Bull'daki ilk yılında genel olarak bekleneni veremedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Bottas'ın kalan yarışlarda, performans anlamında güçlü olmamasını umuyor.

Marko şöyle konuştu: "Bottas, tahmin edilemez biri. Çok iyi yarışları vardı ama çok kötü yarışlar da çıkardı. Umarım Austin'den sonra kötü formuna döner. Bu bizim için bir avantaj olur."

"Bottas'ın inişleri ve çıkışları var. Perez ise çıkışa geçti. Bence ikinci pilotlar da çok önemli bir rol oynayabilir."

"Amerika, Perez'in bizimle geçirdiği en iyi hafta sonuydu ve pek çok Meksikalı tarafından desteklendi. İlk seanstan itibaren Max'le aynı seviyedeydi. Bu, takımlar şampiyonası için verdiğimiz mücadele bizim için çok önemli."

Marko, uzun düzlüğe sahip Katar ve Suudi Arabistan gibi pistlerin Mercedes lehine olacağını düşünüyor.

"Mevcut durum motor performansı anlamında Mercedes'ten biraz daha geri olduğumuz yönünde. Uzun düzlüklerde avantajları var, Fransa'da sahip olduğumuz üstünlük artık gitmiş durumda."

"Önümüzdeki iki yarışta alacağımız iki galibiyetten sonra aniden arkamıza yaslanamayız. Orta Doğu'daki pistler, uzun düzlükleriyle Mercedes'e fayda sağlayabilir. Ancak oralarda ikinci olmaktan memnun olabiliriz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images