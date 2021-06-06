Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / McLaren hissedarı Mansour Ojjeh, 68 yaşında vefat etti Sonraki / Canlı anlatım: Azerbaycan GP
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Marko: ''Bottas, Hamilton'ın Verstappen'i yenmesine yardım etti''

Ekleyen:
, Editör

Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın hava koridoru etkisinden yararlanabilmesi için, Mercedes'in Valtteri Bottas'ı feda ettiğini düşünüyor.

Marko: ''Bottas, Hamilton'ın Verstappen'i yenmesine yardım etti''

Hamilton ve Bottas, Bakü'deki cadde yarışı hafta sonunun ilk iki gününde hız açısından biraz zorlanmıştı.

Ancak sonrasında yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayabildi.

Auto Bild'e konuşan Marko ise konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Onların attığı, büyük bir adımdı. Ancak Bottas'ın ona, hava koridoru sağlayarak yardım ettiğini unutmayız.''

''Bu onlara en az 0.5 saniye avantaj sağladı ve eğer bu avantaj olmasaydı, bu kadar önde olabileceklerini sanmıyorum. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor.''

Marko, Sergio Perez'in kendi turlarını, Verstappen'e avantaj sağlamayı düşünmeden atmasıyla, Red Bull'un sıralama turlarında farklı bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

''Bottas, uzun düzlüklerde Hamilton'a hava koridoru etkisi vermek zorundaydı, bu da Hamilton'ı, Max'ın önüne geçirdi.''

''Biz ise, Perez'in kendi sıralama turlarını özgürce çıkarmasını istedik.''

Marko, yarışa üçüncü sırada başlayacak olan Verstappen'in, iyi işler çıkaracağı konusunda inançlı olduğunu da ekledi.

f1-insider'a konuşan Marko şunları söyledi: ''Max'la, en iyi pakete sahip olduğumuza eminim.''

''Normal şartlarda, biz kazanabiliriz, buna şüphe yok. Ancak, Bakü'de doğru kararları vermeye hazır olmalıyız. Her zaman bir güvenlik aracı çıkabilir.''

paylaşım
yorumlar
McLaren hissedarı Mansour Ojjeh, 68 yaşında vefat etti

Önceki haber

McLaren hissedarı Mansour Ojjeh, 68 yaşında vefat etti

Sonraki haber

Canlı anlatım: Azerbaycan GP

Canlı anlatım: Azerbaycan GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
3
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
4
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
5
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

22 dk
Son Haberler
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

22dk
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
F1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

1s
Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
F1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
F1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
F1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

3s
Son Videolar
2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

Daha fazlası
Betim Aker
Bottas: ''Fransa'ya kadar çözmemiz gereken şeyler var'' Azerbaycan GP
Formula 1

Bottas: ''Fransa'ya kadar çözmemiz gereken şeyler var''

Verstappen: ''Pirelli ile yapacağımız konuşmanın sonucunu şimdiden biliyoruz'' Azerbaycan GP
Formula 1

Verstappen: ''Pirelli ile yapacağımız konuşmanın sonucunu şimdiden biliyoruz''

Gasly: ''Son iki turun zor olacağını biliyordum'' Azerbaycan GP
Formula 1

Gasly: ''Son iki turun zor olacağını biliyordum''

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Son Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.