Marko: ''Bottas, Hamilton'ın Verstappen'i yenmesine yardım etti''

Hamilton ve Bottas, Bakü'deki cadde yarışı hafta sonunun ilk iki gününde hız açısından biraz zorlanmıştı.

Ancak sonrasında yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayabildi.

Auto Bild'e konuşan Marko ise konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Onların attığı, büyük bir adımdı. Ancak Bottas'ın ona, hava koridoru sağlayarak yardım ettiğini unutmayız.''

''Bu onlara en az 0.5 saniye avantaj sağladı ve eğer bu avantaj olmasaydı, bu kadar önde olabileceklerini sanmıyorum. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor.''

Marko, Sergio Perez'in kendi turlarını, Verstappen'e avantaj sağlamayı düşünmeden atmasıyla, Red Bull'un sıralama turlarında farklı bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

''Bottas, uzun düzlüklerde Hamilton'a hava koridoru etkisi vermek zorundaydı, bu da Hamilton'ı, Max'ın önüne geçirdi.''

''Biz ise, Perez'in kendi sıralama turlarını özgürce çıkarmasını istedik.''

Marko, yarışa üçüncü sırada başlayacak olan Verstappen'in, iyi işler çıkaracağı konusunda inançlı olduğunu da ekledi.

f1-insider'a konuşan Marko şunları söyledi: ''Max'la, en iyi pakete sahip olduğumuza eminim.''

''Normal şartlarda, biz kazanabiliriz, buna şüphe yok. Ancak, Bakü'de doğru kararları vermeye hazır olmalıyız. Her zaman bir güvenlik aracı çıkabilir.''