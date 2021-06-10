Marko: "Boşluk oluşması halinde F1'e getirebileceğimiz genç sürücüler var"

Red Bull, Alex Albon'ı yedek pilotluğa çekmesinin ardından ana takıma kendi pilotlarından birisini geçirmek yerine Sergio Perez'i getirmişti.

Aslında son yıllarda bu tarz birden fazla hamle görüldü. Önce programdan yıllar önce çıkarılan Brendon Hartley Toro Rosso'ya katıldı, daha sonra Daniil Kvyat programa geri alındı ve kısa bir süre sonra da Alex Albon için aynı şey yapıldı.

Bu, Red Bull'un elinde çok fazla genç sürücü olmamasından kaynaklanıyordu. Fakat son bir yıllık süreçte bu durum tekrar değişmeye başladı.

Yuki Tsunoda bu yıl AlphaTauri'ye katılırken, şimdi Formula 2'de Liam Lawson ve Juri Vips gibi isimler yer alıyor. Bu iki pilot da bu yıl F2'de iyi performans gösteriyor.

Red Bull ve AlphaTauri'nin en azından 2022 yılında da mevcut sürücüleriyle devam etmesi bekleniyor. Ancak Pierre Gasly'nin adı başka takımlarla anılıyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Marko, Gasly'nin Red Bull'un ikinci aracını sürmek isteyip istemediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Şu anda böyle bir şey yok. Harika bir sürücü havuzumuz var."

"Sürücü akademimizde pilot olmadığını yazıyorlar. Fakat aracı izin verdiği takdirde Vips Formula 2'de kazanıyor. Lawson kesinlikle ön tarafta mücadele ediyor. Bakü'de 10 saniye ceza aldığı için geride kaldı."

"Yeni Red Bull'da yarışmak isteyen pek çok yeteneğe sahibiz."

Ancak Marko, Gasly'nin iki yıllık kontratı olduğunu ve buna sadık kalacaklarını da ekledi.

"AlphaTauri ona tam uyuyor. Bu kombinasyon iki çalışıyor. İki yıl daha devam edecek bir kontrata sahibiz. Bu yüzden Alpine söylentilerinin nasıl çıktığını bilmiyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images