Marko doğruladı: "Lawson 2025'te kesinlikle araçlarımızdan birisinde olacak"

Liam Lawson, alt serilerde sergilediği güçlü performansın ardından Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışmak istese de bu hayaline bir türlü kavuşamadı.

Eylül ayına kadar Red Bull ailesinden bir teklif almaması halinde başka bir yere gitmekte özgür olacak Lawson'ın 2025'te RB için yarışacağı konuşuluyor.

Keinezeitung'a konuşan Helmut Marko da 2025 için takım vermese de, Lawson'ın F1'de olacağını doğruladı.

Hollanda Grand Prix'si öncesinde Marko, “Gelecek yıl kesinlikle araçlarımızdan birinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bu takımın hangisi olacağı bilinmiyor fakat Lawson'ın Red Bull'a geçmesi göz ardı edilmiyor.

Sergio Perez yıl sonuna kadar Red Bull'da kalsa da, eski formunu yakalayamazsa sezon sonunda takımdan gönderilebilir.

Marrko, “Checo istikrarlı şekilde normal hızına ulaşırsa mutlu olacağız. Ancak sıralama turlarında ya da yarışın belli bir bölümünde sürekli dalgalanmalar yaşıyor. Tutarlılık yok, sorun da bu.” dedi.