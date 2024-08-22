Marko doğruladı: "Lawson 2025'te kesinlikle araçlarımızdan birisinde olacak"
Helmut Marko'ya göre Liam Lawson, 2025 yılında Formula 1'de yarışacak.
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, arrives in the paddock
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Liam Lawson, alt serilerde sergilediği güçlü performansın ardından Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışmak istese de bu hayaline bir türlü kavuşamadı.
Eylül ayına kadar Red Bull ailesinden bir teklif almaması halinde başka bir yere gitmekte özgür olacak Lawson'ın 2025'te RB için yarışacağı konuşuluyor.
Keinezeitung'a konuşan Helmut Marko da 2025 için takım vermese de, Lawson'ın F1'de olacağını doğruladı.
Hollanda Grand Prix'si öncesinde Marko, “Gelecek yıl kesinlikle araçlarımızdan birinde olacak." ifadelerini kullandı.
Bu takımın hangisi olacağı bilinmiyor fakat Lawson'ın Red Bull'a geçmesi göz ardı edilmiyor.
Sergio Perez yıl sonuna kadar Red Bull'da kalsa da, eski formunu yakalayamazsa sezon sonunda takımdan gönderilebilir.
Marrko, “Checo istikrarlı şekilde normal hızına ulaşırsa mutlu olacağız. Ancak sıralama turlarında ya da yarışın belli bir bölümünde sürekli dalgalanmalar yaşıyor. Tutarlılık yok, sorun da bu.” dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hamilton: "Birinci olmasak da ilk beşteyiz"
Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"
Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"
Horner: "Perez'e güveniyoruz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar