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Marko: "Bizim arkamızda Aston Martin ve Alpine arasında bir mücadele olacak"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Cidde'de cuma gününü domine etmelerinin ardından verdiği demeçlerde kendilerinin arkasında Aston Martin ile Alpine arasında "heyecan verici" bir mücadele görmeyi beklediğini söyledi.

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Marko: "Bizim arkamızda Aston Martin ve Alpine arasında bir mücadele olacak"
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Bahreyn Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen, Cidde'de cuma gününü de tamamen domine etti ve iki seansı birden ilk sırada tamamladı. Verstappen'in takım arkadaşı Perez de güçlü bir performans sergiledi. 

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko da takımının gösterdiği performans ile oldukça mutlu. Marko, kendilerinin arkasında ise Aston Martin ile Alpine'in mücadele etmesini bekliyor. 

Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Ferrari motorundan biraz daha performans bulacak. Bizim arkamızda Aston Martin ile Alpine -ve bir dereceye kadar Ferrari- arasında heyecan verici bir savaş olacak." dedi. 

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Marko, doğru araç ayarlarını bulduklarını ancak yarışta kullanacakları lastikler konusunda hâlâ soru işaretleri olduğunu da ekledi. 

Marko, "Performansımızla mutluyuz ve araçta doğru ayarları bulduk. Lastik tercihleri konusunda ise biraz kararsızız, hâlâ yarış için en iyi lastiklerin ne olduğuna bakmamız gerek. Bu yüzden de uzun sürüşlerde Verstappen (yumuşak) ve Perez'i (orta) farklı lastiklerle piste yolladık." dedi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar

 

 

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