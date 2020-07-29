Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Racing Point, bu yıl Mercedes'le olan ortaklığını kuvvetlendirdi ve yeni Racing Point RP20, büyük oranda geçen yılki Mercedes W10'a benziyor.

Renault, Racing Point'in kurallarda izin verilmeyen bazı parçaları Mercedes'ten aldığına dikkat çekti ve bu konuda FIA'ya itirazda bulundu.

Red Bull Racing'in patronu Helmut Marko, Racing Point'e izin verildiği takdirde kendilerinin de aynı şeyi yapacağını belirtti.

Kronen Zeitung'a konuşan Marko, "Racing Point'in hızı konusunda endişeliyim. Araçları Mercedes'e çok benziyor ve güce ihtiyaç duyulan Silverstone'da çok hızlı olabilirler."

"Ancak, FIA böyle bir kopyalamaya izin verildiğini onaylarsa, bu konuyla ilgili hiçbir sorunum olmayacak. Çünkü AlphaTauri ile de aynısını yapacağız ve hatta bunu yaparak tasarruf edeceğiz."

"Böyle bir durumda gridde artık dört Red Bull aracı göreceğiz. Ancak ikinci bir takıma sahip olmayanlar, yani Renault veya McLaren problem yaşayacak." dedi.

Marko, Mercedes'in bu yıl kaydettiği ilerlemeyi de övdü.

“Mercedes'e şapka çıkarıyorum. Artık her türlü koşulda hızlılar. Korkarım bu hafta sonu büyük değişiklikler görmeyeceğiz. Ama yaşadığımız problemlerin nedenlerini bulduk, bunları ortadan kaldırmak için aerodinami üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz."