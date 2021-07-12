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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko: ''Bir yanlış, sprint hafta sonunu mahvedebilir''

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Helmut Marko, Britanya Grand Prix hafta sonunun Cuma gününde atılacak yanlış bir adımın, tüm hafta sonunu mahvedebileceğini düşündüğünü açıkladı.

Marko: ''Bir yanlış, sprint hafta sonunu mahvedebilir''

Bir sonraki hafta sonu, Formula 1'de ilk kez sprint sıralama yarışı uygulaması denenecek. Bu format dahilinde, Cumartesi günü 100 km'lik bir yarış yapılacak ve bu yarışın sonuçlarıyla, Pazar günkü ana yarışın gridi belirlenecek.

Alışıldığı gibi birinci antrenman Cuma günü yapılacak ve bu antrenmanın sonrasında yine üç bölümden oluşan bir sıralama seansı yapılacak. Bu seansın sonuçları sprint yarışının gridini belirleyecek.

Cuma günü bir saatlik antrenmandan sonra, araçlara parc fermé kuralları uygulanacak ve takımların herhangi bir şey değiştirme izni olmayacak. Red Bull motor sporları danışmanı Marko ise bir şeylerin yanlış gitmesinin tüm hafta sonunu mahvedebileceğini düşündüğünü söyledi.

Speedweek'e konuşan Marko şu ifadeleri kullandı: ''Eğer Cuma günü bir hata yapılırsa, tüm hafta sonu mahvolabilir.''

''Birinci antrenman seansı, formunuzu görebileceğiniz tek seans olacak ve sonrasında parc fermé kuralları uygulanmak zorunda.''

''Bu da, bir şey düzeltmek isterseniz bunu sadece Cumartesi günkü ikinci antrenman seansında düzeltebileceğiniz anlamına geliyor.''

Sprint sıralama değişiklikleri aynı zamanda Red Bull'un, Britanya Grand Prix'sinde araçlarına yeni güncelleme yapmayacağı anlamına da geliyor.

Ancak Marko, sürücülerinin ''araçtan en iyisini çıkarmaya devam edecekleri'' konusunda emin.

Red Bull şu anda her iki şampiyonaya da liderlik ediyor ve Max Verstappen, Hamilton'ın 32 puan önünde yer alırken, Red Bull da Mercedes'in toplam 44 puan önünde birinci sırada.

Marko sözlerine, ''Mercedes sadece istatistiksel açıdan şansları kalmazsa pes edecek.'' şeklinde devam etti.

Formula 1 sprint sıralama yarışları 2021'deki üç yarış hafta sonunda test edilecek ve bu formatın başarılı olması durumunda, gelecek sezonki takvime daha fazla sprint sıralama barındıran hafta sonu eklenecek.

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