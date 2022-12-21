Marko: "Binotto'nun yerini Vasseur'un almasıyla Ferrari artık daha zayıf olacak"
Helmut Marko, Ferrari'nin Frédéric Vasseur yönetiminde daha zayıf olacağına inanıyor.
Ferrari için büyük umutlardan bir hayal kırıklığına dönüşen 2022 sezonunun ardından Mattia Binotto, yıl sonunda takım patronluğundan istifa edeceğini açıkladı.
Scuderia daha sonra, takımdan ayrılan Binotto'nun yerine Vasseur'ün geleceğini doğruladı.
Ferrari 2022'de Red Bull'un en yakın rakibi olsa da, strateji ve pilot hatalarının yanı sıra güvenilirlik sorunları takımın sezonu Red Bull'un 205 puan gerisinde tamamlamasında önemli rol oynadı.
Ancak Marko, bu değişikliğin Ferrari'ye bir fayda sağlayacağını düşünmüyor. Hatta Red Bull danışmanına göre bu karar, takımın daha da gerilemesine sebep olabilir.
Marko, Vasseur'ün Ferrari rolü dışında; Formula E'ye şasi tedarik eden Spark Racing Technology gibi başka görevleri de olduğunu; bu sebeple Binotto'nun aksine Ferrari'ye tam olarak odaklanamayacağını söyledi.
Marko, Ferrari'nin sadece Binotto'nun yanında çalışacak bir sportif direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Bu değişikliği tam olarak anlayamıyorum, Binotto'nun mükemmel bir teknisyen ve politikacı olduğunu düşünüyorum."
“Sadece görevinden bunalmıştı, pistte ve stratejide ona destek olması için yanına bir sportif direktör konması yeterli olurdu. Vasseur'ün gelmesiyle takımın zayıflayacağını düşünüyorum." dedi.
Ancak Marko, Red Bull'a yarar sağlayacağını düşündüğü için bu karardan şikayetçi değil. Takımın 2005'teki kuruluşundan bu yana Christian Horner'ın takımda olmasıyla, takım patronu sürekliliğinin bir avantaj sağladığına inanıyor.
Aynı durum, Toto Wolff'un 2013'ten beri başında olduğu Mercedes için de geçerli.
Marko'ya tüm bunlardan Red Bull ve Mercedes'in avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Kesinlikle."
“İstikrar ve devamlılık çok önemli."
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