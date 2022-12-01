Marko: "Bence Ferrari'nin yeni patronu takım içinden birisi olacak"

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, geçen hafta itibariyle İtalyan şirketteki görevinden istifa etti ve yapılan görüşmelerin ardından 31 Aralık'ta görevini bırakmasına karar verildi.

Binotto, 2019 yılının başında bu göreve gelmişti ve bunun öncesinde de teknik direktörlük görevini üstleniyordu.

Ferrari son yıllarda özellikle teknik departmana diğer takımlardan transfer yapmak yerine, kendi yeteneklerine odaklandı. Aynı şeyin takım patronluğu için geçerli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Koltuk için pek çok kişinin adı geçiyor ancak adı yüksek sesle konuşulan ilk kişi Frederic Vasseur oldu.

Ferrari, yeni takım patronunu 2023'ün başında açıklamayı, böylelikle kış testleri ve yeni sezon yeni patronun görevine başlamasını umut ediyor.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko, Ferrari'nin diğer takımlardan biriyle anlaşmak yerine, kendi bünyesindeki isimlerden biriyle anlaşacağını düşünüyor.

Sport 1'e konuşan Marko, "Ferrari'nin bu görevi kendi adamlarından birine vereceğini tahmin edebiliyorum."

"BMW'nin Sauber'i devraldığı 2006 yılında kendi üst düzey mühendislerinden biri olan Mario Theissen'i takım patronluğuna terfi ettirdiği zaman da olan buydu." dedi.

Bu kişinin kim olacağı henüz belli değil ancak Ferrari'nin gitmek istediği yol buysa Laurent Mekies ciddi bir aday olacak.

Mekies 2022 sezonunda Binotto'nun yardımcısıydı ve doğal olarak takıma ve oradaki işleyişe hakim ancak Ferrari, temiz bir başlangıç yapmak isteyebilir ve bu nedenle tamamen yeni bir seçeneği tercih edebilir.

Jonathan Giacobazzi de takım patronluğu için adı geçen bir diğer isim. Ferrari Başkanı John Elkann ve Enzo'nun oğlu Piero Ferrari ile yakın bağları olan Giacobazzi'nin babası, Enzo Ferrari'nin yakın arkadaşıydı ve bundan ötürü Ferrari ailesiyle yakın bir dostluğu var.

Ayrıca yarış takımı ile Ferrari yönetimi arasında bir köprü görevi de görüyor.