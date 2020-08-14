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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Belçika'dan itibaren pole pozisyonu için savaşabiliriz!"

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Marko: "Belçika'dan itibaren pole pozisyonu için savaşabiliriz!"
Ekleyen:
, Editör
14 Ağu 2020 12:43

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, motor modlarının yasaklanmasının ardından Mercedes'i büyük oranda yakalayacaklarını söyledi.

FIA, Formula 1 takımlarını Belçika GP'den itibaren sıralamalarda yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirmişti.

Bu yaptırıma göre sıralamalarda ekstra güç sağlayan motor modlarına izin verilmeyecek.

Şu anda en güçlü motor modunun Mercedes'te olduğu biliniyor. Ayrıca Honda da bazı motor modları geliştirmişti. Yine de Mercedes, hemen hemen tüm sıralama turlarında, özellikle üçüncü bölümde çok büyük zaman farkına sahipti.

RTL'ye konuşan Helmut Marko şöyle dedi: “Özel motor modu, Mercedes'in 0.7 saniyeye kadar zaman kazanmasına izin veriyor ve büyük bir avantaj sağlıyor. Barcelona'da onlarla aradaki farkı kapatamayacağız. Bu pistte iki uzun düzlük var ve sıralama turlarında bizim için zor olacak, fakat Spa'da pole pozisyonu için mücadele etme şansımız olacak."

"Umarız Barcelona'daki sıcak hava devam eder. Şasi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve Mercedes'le mücadeleye girebileceğimize eminiz. Çok fazla yeni parça hazırladığımızı söyleyemem ama birkaç yeni parçamız var. Umarım Mercedes'e yaklaşırız ve tekrar zafer için savaşabiliriz."

Alex Albon'la ilgili soruya Marko, "Alexander Albon'un yarış hızından memnunuz. Çoğu yarışta iyi performans gösterdi. Ancak, her iki aracın da ön bölümde savaşabilmesi için sıralama performansını geliştirmek gerekiyor. Verstappen, işte o zaman Mercedes'e karşı mücadelede kendisine yardım eden birisine sahip olacak. Albon'un sorunları kısmen aracıyla ilgili. Bunun üzerinde çalışmalıyız. Ayrıca Verstappen'le aynı takımda olmak kolay değil." dedi.

Marko, Sebastian Vettel'in şasinin değişimiyle ilgili de şöyle dedi:  “Bunun teknik bir sorundan çok psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Barcelona ve Monaco yarışları arasında, biz de Sebastian'la benzer bir durum yaşadık. Aracıyla ilgili sorunlar olduğundan bahsetti, ancak hiçbir şey bulamadık ve sonra şaside minik bir çatlak olduğu ortaya çıktı. Sebastian'ın şasisini değiştirir değiştirmez güveni geri geldi ve daha iyi performans göstermeye başladı."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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