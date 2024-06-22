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Formula 1 İspanya GP

Marko: "Beklediğimiz dengeyi henüz bulamadık"

Helmut Marko, İspanya GP ikinci antrenman seansında Red Bull'un beklediği dengeyi bulamadığından bahsetti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Barselona'da gerçekleşen ikinci antrenman seansında Max Verstappen 5. sırayı elde ederken, Sergio Perez 13. sıraya yerleşti.

İkinci antrenman seansında zirveye yerleşen isim ise Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Marko, henüz Mercedes hakkında yorum yapmaktan kaçındığını dile getirirken; Barselona'daki pistin Alman takımına uyum sağlayacağını düşünüyor.

"Mercedes hakkında ancak iki yarış sonra bir yorum yapmak istiyorum, çünkü geçen yıl Mercedes burada ikinci ve üçüncü oldu. Dolayısıyla buranın onlara çok uygun bir pist olduğu açık."

Seans sırasında Verstappen, takım telsizinden aracın önden kaymasından şikayet ederken; kanat değişikliği de talep etti.

İlk antrenman seansının cesaret verici geçtiğini söyleyen Marko'ya, öğleden sonraki seans hakkındaki fikirleri soruldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull danışmanı, "Beklediğimiz dengeyi henüz bulamadık."

"Bence çözüm farklı bir arka kanat olabilirdi ama bunu değiştirmek yirmi dakika sürecekti, bu yüzden bunu yapmadık."

"Max farklı bir ön ve arka kanat istedi ama şimdiden pazar gününü düşünmek zorundaydık. O zaman yol tutuş seviyeleri farklı olacak. Araç için yaptığımız ayarlar da yarışa yönelik, ayrıca motor gücünün de tamamını kullanmadık. Bu yüzden çok endişe verici bir durum yok, tempomuz uzun vadede iyiydi."

"Bu sefer çok daha iyi bir konumdayız. Miami ya da Monako'da olduğumuz kadar uzakta değiliz." dedi.

Verstappen'in takım telsizi konuşması hakkında ise Marko, şunları söyledi: "Evet, henüz doğru dengeyi bulamadığımızı söylerken bunu kastediyorum."

"Max'in güçlü bir ön tarafa sahip olmadığında gerçekten rahat olmadığı da biliniyor."

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