Marko: "Bazıları bizi çoktan silmişti"

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Red Bull sezona kabus gibi başlamış ve ilk üç yarışta iki kez teknik sorunla yolda kalmıştı. Fakat o günden bu yana rüzgarı arkalarına aldılar.

Max Verstappen, son beş yarışın dördünü kazanırken, bu yarışların tamamını Red Bull kazandı ve bu süreçte üç kez duble yaptılar.

Bunlardan bazıları Ferrari'nin yaptığı hatalar ya da yaşadığı sorunlar sayesinde mümkün oldu.

Helmut Marko, yarışın ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bugün Ferrari için üzüntü verici bir gündü. Sanal güvenlik aracı devreye girdiğinde Ferrari'nin tam tersini yapmayı seçtik. Eğer yarışı bırakmasaydı bence Leclerc'i yenerdik."

"Max ona daha yeni lastiklerle yaklaşırdı ve yolda kalmadan önce bile Leclerc'in lastikleriyle alakalı zorluklar yaşadığını görebiliyorduk."

"Sonuç olarak bizim için güzel bir gündü. Bazıları birkaç ay önce bizi çoktan silmişti."

"Nisan ayında 46 puan gerideydik fakat önümüzde gidilecek daha 20 yarış vardı. Her zaman bunun uzun bir sezon olacağını söyledim."

"Ferrari iki teknik sorun yaşadı ve artık eşit durumdayız."

"Bu yıl tutarlı şekilde puan almanın ne kadar önemli olduğunu Mercedes'le görebilirsiniz. George o kadar da hızlı değil ama çok tutarlı ve bu nedenle puan anlamında zirveden çok uzak değil."

"Bize tutarlılıkla neyin mümkün olduğunu gösteriyor."

Marko ayrıca takımın iki pilotun da eşit tuttuğuna dikkat çekiyor.

"Kağıt üzerinde böyle bir şeyimiz yok ancak performansa baktığınız zaman, orada fark var ve Max bunu pist üstünde gösterdi."

Ayrıca pit stoplara da değinen Marko, "Bugün tüm pit stoplarda sorun yaşadık ve işler yolunda gitmedi."

"Fakat şükürler olsun ki o kadar kolay bir yarıştı ki bunun bir önemi yoktu."

"Yine de takım şimdi pit stopları analiz edecek. Takım yönetimiz Jonathan Wheatley bu konuda neler olduğunu anlamak için gerekli çalışmaların talimatını çoktan verdi." dedi.