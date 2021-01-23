Marko: "Başlangıçta en hızlısı yine Mercedes olacak."

Red Bull, geçen sezon sonunda çok iyi bir performans ortaya koymuş ve son yarışta Mercedes'i geçerek zafere ulaşmıştı.

Bununla beraber Abu Dhabi'de Mercedes'in motor gücünü kıstığı ortaya çıktı. James Allison da 2020 aracının gelişimini çok erken durdurduklarını söyledi.

Mercedes genel olarak rakiplerine karşı akıl oyunları oynamayı seviyor ve bundan dolayı son yarışlardaki performansların temsili olmayabileceği yorumları yapılıyor.

F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in bu kez kendilerini kandıramayacağını söyledi.

Marko: "Mercedes'e yakınız ancak Abu Dabi'deki son yarışta elde edilen başarı aklımızı karıştırmıyor çünkü Mercedes tam performansını göstermedi."

“Mercedes, 2021'de hâlâ en iyisi olacak. Onları ilk yarıştan itibaren baskı altına almalıyız."

"McLaren, Mercedes motoru sayesinde daha da güçlü olacak. Ferrari ve Aston Martin ise soru işareti olacak."

"Ferrari diyorum çünkü yeni motorlarının ne kadar iyi olacağını henüz bilmiyoruz. Aston Martin diyorum çünkü Mercedes ile işbirliğinin ne kadar ileri gideceğini bilmiyoruz."

"Her şeye rağmen bu üç takımın bizim için bir tehdit oluşturacağını düşünmüyorum." dedi.