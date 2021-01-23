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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Başlangıçta en hızlısı yine Mercedes olacak."

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Marko: "Başlangıçta en hızlısı yine Mercedes olacak."
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, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko F1-Insider.com'a verdiği demeçte Mercedes'in yeni sezon başlangıcında yine pistin en hızlısı olacağını söyledi. Marko, Alman üreticiyi baskı altına almaları gerektiğini düşünüyor.

Red Bull, geçen sezon sonunda çok iyi bir performans ortaya koymuş ve son yarışta Mercedes'i geçerek zafere ulaşmıştı.

Bununla beraber Abu Dhabi'de Mercedes'in motor gücünü kıstığı ortaya çıktı. James Allison da 2020 aracının gelişimini çok erken durdurduklarını söyledi.

Mercedes genel olarak rakiplerine karşı akıl oyunları oynamayı seviyor ve bundan dolayı son yarışlardaki performansların temsili olmayabileceği yorumları yapılıyor.

F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in bu kez kendilerini kandıramayacağını söyledi.

Marko: "Mercedes'e yakınız ancak Abu Dabi'deki son yarışta elde edilen başarı aklımızı karıştırmıyor çünkü Mercedes tam performansını göstermedi."

“Mercedes, 2021'de hâlâ en iyisi olacak. Onları ilk yarıştan itibaren baskı altına almalıyız."

"McLaren, Mercedes motoru sayesinde daha da güçlü olacak. Ferrari ve Aston Martin ise soru işareti olacak."

"Ferrari diyorum çünkü yeni motorlarının ne kadar iyi olacağını henüz bilmiyoruz. Aston Martin diyorum çünkü Mercedes ile işbirliğinin ne kadar ileri gideceğini bilmiyoruz."

"Her şeye rağmen bu üç takımın bizim için bir tehdit oluşturacağını düşünmüyorum." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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