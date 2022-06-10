Marko: "Bakü ve Montreal, Red Bull'a iyi uymalı"

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Red Bull Racing, 2022'deki sekizinci yarış hafta sonuna başlamadan önce her iki şampiyonayı da lider götürüyor.

Max Verstappen, pilotlar şampiyonasında dokuz puanlık bir avantaja sahip fakat takımlar şampiyonasında 36 puanlık bir üstünlükleri bulunuyor.

Sezon başında geride kaldıkları göz önüne alındığında bu durum, Red Bull'un fırsatları çok iyi değerlendirdiğini gösteriyor.

Helmut Marko'ya göre kazanmayı başardıkları Barselona ve Monako pistleri, F1-75'e daha uygun pistlerdi.

Marko, Alman RTL ile yaptığı konuşmada söylediği gibi: "Biraz şansla Ferrari'ye uygun pistlerde yapılan iki yarışı kazanmayı başardık fakat aracımız Ferrari'den daha yavaştı. Şimdi yeniden kendi gücümüzle kazanmak istiyoruz."

"Bakü ve Montreal'in her ikisinde de uzun düzlükler var. Bakü'deki ana düzlük, takvimin en uzun düzlüklerinden biri... Hibrit dönemde ilk kez, düzlüklerde gridin en hızlıları arasında yer alan bir aracımız var."

"Son yıllarda her zaman düzlüklerdeki en yavaş takımdık ya da en yavaş araçlardan birine sahiptik."

"Oysa şu anda durum farklı ve bu da bu bize hem Cidde hem de Miami'de yardımcı oldu. Bu pistlerde Ferrari'yi tamamen düzlük hızımız sayesinde yendik. Ferrari yavaş virajlarda bizden daha iyi, ama Tanrıya şükür Bakü'de bunlardan pek yok."

"Bu yüzden umarım tekrar düzlüklerdeki avantajımızı kullanabiliriz."