Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Red Bull, Sakhir'deki sezon öncesi testlerinde zaten iyi bir izlenim bırakmıştı ve Bahreyn GP için aynı piste döndüklerinde, performanslarının gerçekten iyi olduğu ortaya çıktı.

Max Verstappen, tüm antrenman seanslarını zirvede tamamladı ve güçlü bir turla pole pozisyonunu da kimseye bırakmadı.

Ancak bir gün sonra zafer, yine Mercedes'in oldu.

F1-Insider.com'la olan özel röportajında Marko, "Max ve RB16B ile beraber Bahreyn'deki en güçlü paket bizimkiydi, ancak Mercedes'in aksine elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Örneğin yarış için lastik seçimimizde küçük hatalar yaptık." dedi.

Küçük hatalar zarar veriyor

Verstappen de yarıştan sonra takımın lastik ve strateji anlamında hatalar yaptığına dikkat çekmişti.

Marko, "Max'in başlangıçta diferansiyeliyle alakalı bir sorun yaşaması da bize yardımcı olmadı. Maalesef yarışın ilk bölümünde beklediğimiz farkı açamadık."

"Sonuç olarak, Mercedes'le beraber mükemmel bir Lewis Hamilton'ı yenecek kadar iyi performans gösteremediğimizi kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

Bu sonuç hiç şüphesiz Red Bull'u hayal kırıklığına uğratsa da, Marko olumlu tarafa bakıyor.

"Bir yıl önce olsa ve bize bu sonucu teklif etseniz, hemen kabul ederdik."

"Başlangıçtan itibaren, iki araçla birden Mercedes'i baskı altına alma hedefimize ulaştık. Çünkü Sergio Perez'e bakarsanız, yarışta harika bir performans sergiledi. Eğer ısınma turunda teknik bir problem yaşamaydı, podyuma çıkabilirdi."

"Şimdi takım olarak sahip olduğumuz paketten en iyisini çıkardığımızdan emin olmalıyız, ki bu Bahreyn'de henüz yapamadığımız bir şeydi."

İlk büyük güncelleme Portekiz'e geliyor

Red Bull, şu anda şampiyonluk yolunda ilerleyebilmek adına, araç için önemli güncellemeler hazırlıyor ve Imola'da aracı daha iyi hale getirmek istiyorlar.

Takım, ilk büyük güncellemesi içinse sezonun üçüncü yarışı Portimao'yu seçti.

Marko, "Burada sorulması gereken asıl soru, hangi takımın gelişebilecek daha fazla yer olduğu."

"Imola'ya aşağı yukarı Bahreyn'le aynı araçla gideceğiz. Elbette geçen hafta sonu yaptığımız hataları tekrarlayamayız. Sonrasında iyi bir konumda olacağız."

"İlk büyük güncellememiz ise Portekiz'deki üçüncü yarışa gelecek." dedi.