Alpine ile görüşmeleri doğrulayan Marko: "Şartlar uyarsa, Gasly'nin önünde durmayacağız"

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Alpine'in 2023 için Pierre Gasly'e ilgi gösterdiği biliniyordu ancak resmi ağızlardan doğrulama gelmemişti.

Bugün itibariyle Helmut Marko, bazı görüşmeler olduğunu doğruladı ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirtti

Görünüşe bakılırsa Red Bull ve Alpine, finansal şartlarda henüz anlaşma noktasına gelmedi.

Gasly sorulduğunda Marko, "Pierre ile 2023 sonuna kadar anlaşmamız olduğunu söyledim fakat görüşmeler devam ediyor."

"Eğer şartlarımız yerine getirilirse Gasly'nin önünde durmayacağız. Bir Fransız fabrika takımında yarışmak, kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi olur. Ancak henüz tüm koşullar yerine getirilmedi." dedi.

Eğer Gasly ayrılırsa o zaman AlphaTauri için yeni bir isim bulunması gerekecek ve çok sayıda sürücünün adı geçiyor.

Marko, "Bunu şimdiye kadar düşündük ancak şu an için bir şey açıklamak istemiyoruz. alt serilerde süper lisansı olan isimler var. Yedek pilot olarak onlardan birisi ile anlaşabiliriz

"Mick Schumacher bizim için bir tartışma konusu değil. O, Ferrari'nin sürücüsü ya da en azından öyleydi. Bu yüzden Mick Schumacher ile hiç ilgilenmedik. Bizim kendi programımız var ve kendi sürücülerimizi tercih ediyoruz." dedi.

Colton Herta ima edilerek sorulan bir soru üzerine Marko, "Amerika önemli bir pazar. Tüm bunları yakından takip ediyoruz. Eğer aynı kişiden bahsediyorsak, daha önce Formula 1 testine katıldı ve iyiydi. Detaylara girmek istemiyorum. Bekleyelim ve nasıl gelişeceğini görelim." dedi.