Marko: "Ayar sorunu yaşıyoruz"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, ayar problemleriyle boğuştuklarını söylüyor.
Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında iyi bir performans ortaya koysa da araç içerisinde tamamen mutlu değildi.
Hollandalı pilot, eğer gelişemezlerse önde kalmalarının zor olacağını söyleyerek, takımı daha fazlasını bulmaya çağırdı.
Yakın grid göz önüne alındığında cuma gecesi atılan adımlar çok önemli olacak.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, seans sonrası yaptığı açıklamada, ayar problemiyle boğuştuklarını kabul etti.
Marko "Sorunlar Çarşamba günü simülatörde bulduğumuz ve araç üzerinde kullandığımız ayarlarla ilgiliydi."
"Bize orada çok iyi göründüler ama pistte maalesef çalışmadılar. Fakat bir dizi değişiklik yaptık ve şimdi doğru yönde ilerliyoruz. Ayarlar henüz istenilen noktada değil ama ne yapmamız gerektiğini anladık."
"Asıl rakibimiz Leclerc çünkü Ferrari yavaş virajlarda daha güçlü ve daha iyi hızlanıyor."
"Hamilton hızlı görünüyor ama diğer araçta şaşırtıcı miktarda sorun var."
"Alonso'ya gelirsek, trafik nedeniyle temiz bir tur atamadı fakat biz de yapamadık." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
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