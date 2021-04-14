Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2021 Avusturya yarışının seyircili yapılıp yapılmayacağının belirsiz olduğunu dile getirdi.

Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"

Avusturya geçen yıl, pandemi sonrası ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan ülkeydi ve arka arkaya iki hafta F1'e ev sahipliği yaptılar.

Yarış geçen yıl seyircisizdi ve bu yıl için de henüz karar verilmedi. Çoğu şey o tarihlere kadar aşılama durumunun nasıl geliştiğine bağlı olacak gibi görünüyor.

Pistin sahibi Red Bull'un motor sporları danışmanı olan Helmut Marko, henüz alınan bir karar olmadığını doğruladı.

Alman yayıncı NTV'ye konuşan Marko, "Maalesef Avusturya'daki aşılama çalışmaları oldukça kötü durumda. Aşı, yapı ve organizasyon eksikliği var."

"Ben aşı oldum, ancak yalnızca benim yaşımdaki, yani risk altında olan insanlar aşı oluyor."

"Şansölye, nüfusun çoğunluğunun Mayıs ayı sonuna kadar alınacağını söylemişti. Bu, seyircili bir yarış düzenleme şansımızı artırıyor."

"Ancak şimdi yapabileceğimiz tek şey günden güne işlerin nasıl gideceğini beklemek ve neler olacağını görmek."

"Seyircileri muhtemelen Temmuz ayında İngiltere'de göreceğiz. Çünkü oradaki aşılama inanılmaz derece hızlı ilerliyor." dedi.

77 yaşındaki Marko, kendisinin AstraZeneca aşısı olduğunu da doğruladı.

Monako, 2021 Formula 1 yarışında %40 kapasiteyle de olsa seyirci alımı yapmayı planlıyor. Ayrıca Bahreyn'deki ilk yarışta da COVID-19'u atlatmış ve aşılanmış kişiler yer almıştı.

paylaşım
yorumlar
Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

Önceki haber

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

5s
2
Formula 1

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

3s
3
Formula 1

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

4s
4
Formula 1

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

59 dk
5
Formula 1

Sainz: "Hamilton en iyilerden birisi"

6s
Son Haberler
Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"
F1

Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"

29dk
Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
F1

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

59dk
Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor
F1

Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor

1s
Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor
F1

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

2s
Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
F1

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

2s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor
Formula 1 / Son dakika

Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

Sainz: "Hamilton en iyilerden birisi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hamilton en iyilerden birisi"

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

Son Haberler

Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda, ilk yarıştaki sorunların ardından "önlemler" alıyor

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.