Marko: "Avusturya'nın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsiz"

Avusturya geçen yıl, pandemi sonrası ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan ülkeydi ve arka arkaya iki hafta F1'e ev sahipliği yaptılar.

Yarış geçen yıl seyircisizdi ve bu yıl için de henüz karar verilmedi. Çoğu şey o tarihlere kadar aşılama durumunun nasıl geliştiğine bağlı olacak gibi görünüyor.

Pistin sahibi Red Bull'un motor sporları danışmanı olan Helmut Marko, henüz alınan bir karar olmadığını doğruladı.

Alman yayıncı NTV'ye konuşan Marko, "Maalesef Avusturya'daki aşılama çalışmaları oldukça kötü durumda. Aşı, yapı ve organizasyon eksikliği var."

"Ben aşı oldum, ancak yalnızca benim yaşımdaki, yani risk altında olan insanlar aşı oluyor."

"Şansölye, nüfusun çoğunluğunun Mayıs ayı sonuna kadar alınacağını söylemişti. Bu, seyircili bir yarış düzenleme şansımızı artırıyor."

"Ancak şimdi yapabileceğimiz tek şey günden güne işlerin nasıl gideceğini beklemek ve neler olacağını görmek."

"Seyircileri muhtemelen Temmuz ayında İngiltere'de göreceğiz. Çünkü oradaki aşılama inanılmaz derece hızlı ilerliyor." dedi.

77 yaşındaki Marko, kendisinin AstraZeneca aşısı olduğunu da doğruladı.

Monako, 2021 Formula 1 yarışında %40 kapasiteyle de olsa seyirci alımı yapmayı planlıyor. Ayrıca Bahreyn'deki ilk yarışta da COVID-19'u atlatmış ve aşılanmış kişiler yer almıştı.