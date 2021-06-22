Marko: "Avusturya'da, Fransa zaferini pekiştirmeliyiz"

Red Bull, Fransa Grand Prix'sine galibiyet hedefiyle gelmemişti ancak cuma gününden itibaren çok iyi bir tempo yakalamayı başardılar.

Avusturyalı ekip, Max Verstappen'le pole pozisyonunu kazandı ve pazar günü, çift pit stop stratejisiyle zafere ulaştı.

Verstappen böylelikle puan farkını 12'ye çıkarırken, Red Bull da Sergio Perez'in üçüncü olmasıyla beraber hafta sonunu 41 puanla kapattı ve takımlar şampiyonasında Mercedes'le olan puan farkını açtı.

Helmut Marko, Servus TV'ye verdiği demeçte, önce yarışı yorumladı.

Marko, "Yarışın başında Verstappen'in çift pit stop stratejisine geçmesine ve Perez'in daha uzun bir ilk bölüm geçirmesine karar verdik."

"Bitime üç tur kala Max'in Hamilton'ın önüne geçebileceğini düşündük ancak bu geçiş sondan bir önceki turda gerçekleşti, bu yüzden yarış bizi gerdi!"

"Yine de stratejimiz, pit stoplardaki çalışmalarımız ve tabii ki Verstappen'in performansı mükemmeldi. Bu sayede bunu başardık." dedi.

Marko, Verstappen'in ilk virajda yaptığı hatanın planlarını bozduğunu da ekliyor.

“Fransa'da startta iki veya üç saniyelik bir fark açmayı planlıyorduk ama Max'in ilk virajda pist dışına çıkması planımızı bozdu."

"Sonrasında Max öndeyken ve Mercedes sürücüleri ona arkadan baskı yaparken, işlerin kötü bir hâl aldığı açıktı ancak bitime üç tur kala Lewis'i yakalayabileceğine inanarak Verstappen için ikinci bir pit stop yapma riskini aldık."

"Hamilton, eski lastiklere rağmen Max'in yeni lastiklerle attığı turları atarak becerilerini gösterdi ancak sonunda onu ardımızda bırakmayı başardık."

Son olarak Marko, Fransa GP'deki başarılarını Avusturya'da pekiştirmeleri gerektiğinin farkında.

"Avusturya'da başarımızı pekiştirmemiz gerekiyor. Bu momentumu kullanmak önemli olacak. Umarım taraftarların desteği de bize yardımcı olur; sürücülerimiz bunu hissediyorlar. Spielberg'de her zaman harika bir atmosfer oluyor."

“Hiç kimse veya hiçbir şey bizi durduramaz. Sadece teknik sorunlar Max'i durdurabilir. Ya da Mercedes bir sihir yapmalı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images