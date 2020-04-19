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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Avusturya, iki F1 yarışı yapmaya hazır"

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Marko: "Avusturya, iki F1 yarışı yapmaya hazır"
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 08:52

Helmut Marko, bu yıl Avusturya'da iki Formula 1 yarışı gerçekleştirebileceklerini doğruladı.

Formula 1'de mevcut koronavirüs durumundan ötürü bir pistte iki yarış ya da bir hafta sonunda aynı pistte iki yarış gibi çeşitli seçenekler değerlendiriliyor.

Haziran ayı sonundaki Fransa GP'nin ertelenmesi planlanıyor ve bundan ötürü sezonun ilk yarışı, Temmuz ayının başında yapılacak olan Avusturya GP olacak.

F1-Insider.com'un edindiği bilgilere göre Liberty ile yarış organizatörleri, Avusturya'da iki yarış yapma konusunda anlaşmaya yakınlar.

Buna göre 5 Temmuz'da birinci Avusturya, 12 Temmuz'da ise ikinci Avusturya GP yapılacak. Her iki yarış da beklendiği üzere seyircisiz yapılacak.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, F1-Insider.com'a verdiği demeçte, "Şimdi iki yarışa ev sahipliği yapma ihtimalimiz oldukça muhtemel ve iyi görünüyor."

"Hazırız. Ancak Liberty, insan sayısının mümkün olduğunca düşük tutulması konusunu yineledi. Bunun anlamı şu; padokta sadece televizyon personeli (FOM) olacak. Yani medya temsilcileri olmayacak. Ama destek yarışları yapılabilir. Bunlar Formula 1'le aynı zamanda başlayabilir." dedi.

Yani F2 ile F3 yarışları da Avusturya'da yapılabilir. Ama Marko, her şeyin normale dönmeyeceğini söyledi.

"Padok ve yarış pistinde çok katı düzenlemeler olacak. Sosyal mesafe korunmalı ve herkes maske takmalı."

"Salgın şu anda her yerde azalıyor gibi görünüyor. Elbette gidilmesi gereken hâlâ çok yol var, ama 2 ila 3 ay sonra orada olacağımız düşünüldüğünde, iyimser olmak için nedenlerimiz var."

Avusturya, koronavirüs nedeniyle uyguladığı tedbirleri her geçen hafta kaldırıyor ve bundan ötürü ülkenin yarışa ev sahipliği yapma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

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Editör Kemal Şengül

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