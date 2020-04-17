Marko: "Avusturya GP 'kesinlikle' seyircisiz yapılacak"

Avusturya başbakan yardımcısı Werner Kogler, dün yapmış olduğu açıklamada Avusturya GP'yi gerçekleştirme kararı alması halinde Red Bull'un önünde durmayacağını açıklamıştı.

Ancak yarışa katılanların koronavirüs tedbirlerine uyması gerekiyor ve bu da yarışın büyük ihtimalle seyircisiz olacağı anlamına geliyordu.

Helmut Marko, 3-5 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan yarışla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve yarışın kesin olarak seyircisiz yapılacağını söyledi.

Marko, F1-Insider.com'a verdiği demeçte "Henüz hiçbir şeye karar verilmedi, ancak en azından olumlu eğilimler var ve prensip olarak buna hazır olacağız."

"Ama elbette koronavirüs pandemisiyle ilgili sayılar daha fazla nüksetmemeli ve tüm güvenlik önlemlerine uyulmalı."

"Zaten kesin olan şey var; eğer bir yarış yapılacaksa o zaman kesinlikle seyircisiz yapılacak."

"Kaç medya mensubunun kabul edilip edilmeyeceği de hâlâ belli değil."

"En azından şu anda doğru yöne gidiyoruz. Ancak, yarışın 5 Temmuz'da yapılması planlanıyor."

"Red Bull Ring'de ikinci bir yarış olup olmayacağı henüz düşüncelerimiz arasında değil." dedi.