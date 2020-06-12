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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Ferrari ön tarafta yarışacak seviyede değil"

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Marko: "Ferrari ön tarafta yarışacak seviyede değil"
Ekleyen:
, Editör
12 Haz 2020 19:29

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Avusturya GP için yaptıkları hazırlıkların plana göre gittiğini belirtti ve galibiyet savaşının Mercedes ile Red Bull arasında geçeceğinin altını çizdi.

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı 5 Temmuz'da Avusturya yapılacak ve yarışla ilgili hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yarış boş tribünler önünde gerçekleşecek ve hafta sonu boyunca koronavirüsle ilgili çok sıkı tedbirler olacak.

Bu yüzden normalden daha farklı hazırlık çalışmaları gerekiyor.

Konu hakkında konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Makro, Avusturya GP ile ilgili hazırlık çalışmalarının çok iyi gittiğini belirtti.

F1-Insider.com'a açıklamalarda bulunan Marko, “Grand Prix hazırlıkları plana göre gidiyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey sakin kalmak." dedi.

Marko, yarışlar başladığında her yarışın çok önemli olacağını söyledi fakat Ferrari'nin galibiyet savaşında olmayacağını belirtti.

"Takvimde toplam kaç yarış olacağını bilmiyoruz, bu yüzden her yarış normalden daha önemli olacak. Her biri final gibi olacak."

"Bu yüzden şampiyonluğu kazanmak için dayanıklılık kilit öneme sahip olacak. Herhangi bir hata ya da sorun şampiyonluğa mâl olabilir. Tabii ki sürücüler de hata yapmamalılar."

"Mücadelenin bizle Mercedes ile arasında olmasını bekliyoruz. Bize göre Ferrari, ön tarafta yarışabilecek seviyesinde değil." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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