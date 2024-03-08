Marko: "Suudi Arabistan sonrası takımda olmayabilirim"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, şu anda Avusturyalı ekipteki geleceğinin belirsiz olduğunu açıkladı.
Markus Freisacher, Red Bull, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull'da güç çatışması devam ediyor gibi görünüyor; Christian Horner'la ilgili davanın İngiliz patron lehine sonuçlanmasının ardından takım içerisindeki ilk ayrılıklar yakında gelebilir.
Bugün ORF'ye konuşan Helmut Marko, Red Bull tarafından uzaklaştırılabileceğini açıkladı.
Avusturyalı yayın kuruluşuna konuşan Marko, Avustralya GP öncesi takımdan gönderilme olasılığı sorulduğunda, "Bu teorik olasılık var." diyerek yanıt verdi.
Bunun kendi tercihi mi yoksa Red Bull'un bir kararı mı olduğu sorusuna Marko cevap vermek istemedi.
"Bu çok karmaşık bir soru. Takımda huzur istiyoruz, bunu görmek istiyoruz. Bu dünya şampiyonası kolay olmayacak."
"Önümüzde 24 yarış var ve biz de buna konsantre olmalıyız."
Marko'ya ayrıca sık sık geleceği tartışma konusu olan Verstappen'in durumu da soruldu.
Hollandalı pilotun sözleşmesinde Marko'nun takımdan ayrılması halinde onun da ayrılmasına olanak tanıyan bir madde olduğu bile söyleniyor.
Marko, "Max kesinlikle en güçlü figürümüz.
"Şu anda ondan daha hızlı bir sürücü yok. Onu kaybetmek büyük bir kayıp olur. Ayrıca Max için çalışmaya gayret eden mekanikerler ve mühendisler için de büyük kayıp olur." dedi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar