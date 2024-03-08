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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Marko: "Suudi Arabistan sonrası takımda olmayabilirim"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, şu anda Avusturyalı ekipteki geleceğinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Markus Freisacher, Red Bull, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Markus Freisacher, Red Bull, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'da güç çatışması devam ediyor gibi görünüyor; Christian Horner'la ilgili davanın İngiliz patron lehine sonuçlanmasının ardından takım içerisindeki ilk ayrılıklar yakında gelebilir.

Bugün ORF'ye konuşan Helmut Marko, Red Bull tarafından uzaklaştırılabileceğini açıkladı.

Avusturyalı yayın kuruluşuna konuşan Marko, Avustralya GP öncesi takımdan gönderilme olasılığı sorulduğunda, "Bu teorik olasılık var." diyerek yanıt verdi.

Bunun kendi tercihi mi yoksa Red Bull'un bir kararı mı olduğu sorusuna Marko cevap vermek istemedi.

"Bu çok karmaşık bir soru. Takımda huzur istiyoruz, bunu görmek istiyoruz. Bu dünya şampiyonası kolay olmayacak."

"Önümüzde 24 yarış var ve biz de buna konsantre olmalıyız."

Marko'ya ayrıca sık sık geleceği tartışma konusu olan Verstappen'in durumu da soruldu.

Hollandalı pilotun sözleşmesinde Marko'nun takımdan ayrılması halinde onun da ayrılmasına olanak tanıyan bir madde olduğu bile söyleniyor.

Marko, "Max kesinlikle en güçlü figürümüz.

"Şu anda ondan daha hızlı bir sürücü yok. Onu kaybetmek büyük bir kayıp olur. Ayrıca Max için çalışmaya gayret eden mekanikerler ve mühendisler için de büyük kayıp olur." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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