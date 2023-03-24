Marko: "Avustralya'da bambaşka bir Verstappen göreceğiz"

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Bahreyn GP'sinin ardından hastalanan ve mide ağrısından muzdarip olduğunu söyleyen Verstappen, bu nedenle Cidde'ye bir gün geç geldi ve Perşembe günkü basın toplantısını kaçırdı.

Buna rağmen üç antrenman seansını da ciddi farklarla lider tamamlayan Verstappen'in hafta sonunu asıl etkileyen olay, sıralamaların ikinci bölümünde yaşadığı ve 15. sırada kalmasına sebep olan tahrik mili sorunuydu.

Yarışta güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Verstappen, hafta sonunu takım arkadaşının yaklaşık 5 saniye gerisinde ikinci tamamlarken, en hızlı tur puanını çalmasının da yardımıyla şampiyona liderliğini korumayı başardı.

Verstappen'in hafta sonunu bir dayanıklılık sorunu etkilemiş olabilir, ancak Helmut Marko'ya göre kendisi tam olarak formda da değildi.

F1-Insider'a konuşan Marko, "Max yüzde yüz formda değildi, muhtemelen %80 civarındaydı."

"Ancak tüm hafta sonu maksimumda kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı, bu yüzden Avustralya'da farklı bir Verstappen göreceğiz." dedi.