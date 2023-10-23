Marko: "Austin fren sorunları nedeniyle sezonun en zor yarışıydı"
Helmut Marko, Amerika'da yaşadıkları fren sorunlarından ötürü yarışın kendileri adına çok zor geçtiğini söylüyor.
Max Verstappen Austin yarışı sırasında fren sorunlarından şikayetçiydi ve sık sık kendisiyle konuşan yarış mühendisine tepki gösterdi.
Sonunda damalı bayrağı ilk sırada görse de Verstappen, belki de Singapur dışında ilk kez bu kadar zorlandı.
Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre fren sorunları görülenden çok daha ciddiydi.
Marko, "Yarıştan önce fren balatalarını değiştirdik fakat bazı nedenlerden dolayı yarış sırasında epey aşındılar."
"Sonuç olarak, Max frenleri hissedemedi; bazı virajlarda dengeyi öne, bazılarında ise arkaya kaydırmak zorunda kaldı."
"Sınırları zorlamak onun için çok zordu ama bu sorunları ustalıkla çözdü."
"Ona, her pozisyona ayrı ayrı konsantre olmasını ve yavaş yavaş ilerlemesini söyledik."
"Bu açıdan bakıldığında her şey yolunda gitti ama kesinlikle yılın en zor yarışıydı." dedi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, kupasıyla birlikte podyumda
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