Marko: "Audi koltuğunu alamazsa Schumacher için F1 hikayesi biter"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Sauber'in 2025 Formula 1 sezonu için Mick Schumacher yerine Valtteri Bottas'ı seçmesinin saçma olacağını iddia etti.
Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sauber, gelecek sezonun gridinde Red Bull dışında kalan son yere sahip olurken, Nico Hulkenberg'e eşlik edecek seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.
Hinwil merkezli takım, tecrübeli Alman pilotun yanına başka bir tecrübeli isim mi yoksa çaylak bir pilot mu getireceğini düşündüğünü itiraf etti.
Ancak Marko, 2026'da Audi'ye geçecek olan Sauber'in Schumacher'e bir şans vermesi tavsiye ediyor.
Şu anda Mercedes'in yedek pilotu olan Schumacher, Haas'ın 2022'deki ikinci döneminin sonunda onu bırakmayı tercih etmesinden bu yana bir koltuk elde edemedi.
Marko Sport.de'ye yaptığı açıklamada, "Audi'nin aracının önümüzdeki yıl kesinlikle kazanan bir araç olmayacağını düşünüyorum. Bu da Audi ya da sürücüleri için bir baskı olmayacağı anlamına geliyor."
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Bu Nico Hulkenberg'i iyi bir şekilde analiz etmelerine de olanak sağlar. Eğer performansı iyi değilse, 2026 için onu her zaman değiştirebilirsiniz." şeklinde konuştu.
Schumacher'in şansı zayıf görünüyor, çünkü Bottas'ın İsviçre merkezli ekiple olan ilişkisini sürdürmek için kısa vadeli bir uzatma kazanma yolunda olduğu söyleniyor.
Marko, "Eğer Valtteri Bottas ile anlaşırlarsa, bu durum benim için gerçekten anlaşılmaz bir hale gelir."
"Bence Audi koltuğunu alamazsa Schumacher için Formula 1 hikayesi gerçekten biter." dedi.
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