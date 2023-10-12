Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Yuki Tsunoda'nın adı gelecek için Aston Martin takımıyla anılıyor çünkü İngiliz ekip yeni dönemde Honda motoruna geçiş yapacak.

Tsunoda kariyerinin başından beri Honda tarafından destekleniyor ve halihazırda, Japon üreticinin motor tedarik ettiği AlphaTauri için yarışıyor.

Söylentiler eğer Lance Stroll ile yollar ayrılırsa, Tsunoda'nın Aston Martin'e geçebileceği yönünde.

Fakat Helmut Marko, bunun kısa vadede mümkün olmayacağını çünkü Japon sürücüyle anlaşmaları olduğunu söyledi.

Marko'ya göre Aston Martin böyle bir şey istiyorsa, tıpkı Alpine'in Pierre Gasly için yaptığı gibi kendileriyle anlaşmalı.

Marko Almanya F1-Insider'a verdiği demeçte, "Tsunoda'nın bizimle sözleşmesi var."

"Eğer Aston Martin onunla gelecek yıl gibi erken bir tarihte ilgilenirse, öncelikle bizimle anlaşmaya varmaları gerekecek." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri istikrarlı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Katar'da geleceğiyle ilgili bir soru üzerine Tsunoda, takımda kalmak istediğini söylemişti.

"Önemli olan, Red Bull'un bir şeyleri yanlış anlamasını istemiyorum. Örneğin, şu anda sadece Aston Martin'e ya da başka bir şeye odaklandığımı düşünmelerini istemiyorum," diyor Tsunoda.

"Dürüst olmak gerekirse öyle umuyorum."

"Red Bull'un bir şeyleri yanlış anlamasını istemiyorum, örneğin şu anda sadece Aston Martin'e odaklandığımı ya da bunun gibi bir şeyi düşünmelerini istemiyorum."

"AlphaTauri'deyim ve 18 yaşımdan beri Red Bull bünyesindeyim. Yani şu anda Aston Martin için değil Red Bull için yarışmaya odaklanıyorum."

"Umarım tüm bunları yanlış anlamamışlardır ve umarım geleceğimi gerçekten ciddiye alırlar."

"Eğer bir sürücü olarak iyi performans gösterirsem, umarım beni daha fazla düşünürler ve gösteremezsem de zaten durumu anlarım."

"Ancak performans gösterebilirsem, burada biraz daha fazla fırsata sahip olmak isterim."