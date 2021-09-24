Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız" Sonraki / Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Rusya GP hafta sonunda Max Verstappen'in 4. güç ünitesine geçerek ceza alması sayesinde kalan yarışlarda herhangi bir endişelerinin olmayacağını söyledi.

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Verstappen, bu sene karıştığı bazı kazalar sonucu bir güç ünitesini erken kaybetmesinin ardından sezonu normal şartlarda sahip olduğu motorlarla tamamlayamayacak durumdaydı.

Bunu bilen Red Bull ve Honda, ekstra güç ünitesine geçmek için uygun yarışı bekliyordu ve bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçme kararı aldı.

Böylece Verstappen, halihazırda İtalya GP hafta sonunda Lewis Hamilton ile olan teması nedeniyle 3 sıra grid cezasının olduğu yarışı bu cezayı çekmek için kullanmış oldu.

Motor değiştirme kararları için Marko, "Mercedes'in burada güçlü olduğunu düşünürsek, sıralamalarda 3. olacağımızı söyleyebiliriz. 3 sıra cezası alınca 6 oluruz, yani 16 olurduk. Böyle bir karar verebilirdik. Ancak 16 ile 20. sıra arasında büyük bir fark yok. Bu yüzden her şeyi değiştirmeye karar verdik." dedi.

Verstappen'in en geriden başlayıp neler yapabileceğinin sorulması üzerine Marko, "Bizim için sıralamaların bir önemi yok. Bu yüzden yarış ayarlarına odaklanacağız. Yarışın nasıl ilerlediğine, güvenlik aracı olup olmadığına bağlı olacak."

"Diğer taraftan Zandvoort'ta kimse geçiş olacağını düşünmüyordu ancak Perez, ekstra pit stopla 8. sıraya kadar yükseldi. Çok şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Verstappen bu motorla birlikte normal şartlarda sezonun kalan bölümünü tamamlayabileceği motora sahip olacak ve ekstra güç ünitesi kullanarak grid cezası alması gerekmeyecek.

Marko, "Bu şekilde güvende olacağız, gelecek yarışlarda atak modunda olabiliriz. Endişelenmemiz gerekmeyecek." dedi.

paylaşım
yorumlar
Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"

Önceki haber

Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"

Sonraki haber

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

4 s
2
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

15 dk
3
Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

5 s
4
Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

39 dk
5
Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

2 s
Son Haberler
Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
F1

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

15dk
Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"
F1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

39dk
Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"
F1

Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"

1 s
Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"
F1

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

2 s
Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"
F1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

3 s
Son Videolar
Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"
Formula 1

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

Todt: "F1, yağmurda yarışabilecek araçlar tasarlamak zorunda"
Formula 1

Todt: "F1, yağmurda yarışabilecek araçlar tasarlamak zorunda"

Alpine: "Monza'daki sıkıntıların ardından Rusya'da geri döneceğiz"
Formula 1

Alpine: "Monza'daki sıkıntıların ardından Rusya'da geri döneceğiz"

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2

Son Haberler

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.