Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Verstappen, bu sene karıştığı bazı kazalar sonucu bir güç ünitesini erken kaybetmesinin ardından sezonu normal şartlarda sahip olduğu motorlarla tamamlayamayacak durumdaydı.

Bunu bilen Red Bull ve Honda, ekstra güç ünitesine geçmek için uygun yarışı bekliyordu ve bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçme kararı aldı.

Böylece Verstappen, halihazırda İtalya GP hafta sonunda Lewis Hamilton ile olan teması nedeniyle 3 sıra grid cezasının olduğu yarışı bu cezayı çekmek için kullanmış oldu.

Motor değiştirme kararları için Marko, "Mercedes'in burada güçlü olduğunu düşünürsek, sıralamalarda 3. olacağımızı söyleyebiliriz. 3 sıra cezası alınca 6 oluruz, yani 16 olurduk. Böyle bir karar verebilirdik. Ancak 16 ile 20. sıra arasında büyük bir fark yok. Bu yüzden her şeyi değiştirmeye karar verdik." dedi.

Verstappen'in en geriden başlayıp neler yapabileceğinin sorulması üzerine Marko, "Bizim için sıralamaların bir önemi yok. Bu yüzden yarış ayarlarına odaklanacağız. Yarışın nasıl ilerlediğine, güvenlik aracı olup olmadığına bağlı olacak."

"Diğer taraftan Zandvoort'ta kimse geçiş olacağını düşünmüyordu ancak Perez, ekstra pit stopla 8. sıraya kadar yükseldi. Çok şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Verstappen bu motorla birlikte normal şartlarda sezonun kalan bölümünü tamamlayabileceği motora sahip olacak ve ekstra güç ünitesi kullanarak grid cezası alması gerekmeyecek.

Marko, "Bu şekilde güvende olacağız, gelecek yarışlarda atak modunda olabiliriz. Endişelenmemiz gerekmeyecek." dedi.