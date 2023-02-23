Marko: "Artık kopyalanmaktan korkmuyoruz"

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Testlerin ilk gününde sonuç değerlendirmesi yapmak her zaman daha iyidir çünkü takımlar performanstan ziyade aracı anlamaya odaklanırlar.

Fakat Red Racing'in atılan turlarda liderliği ele geçirmesi ve Verstappen'in araçta oldukça rahat görünmesi, şu ana kadar testin en dikkat çekici noktasıydı.

Hollandalı pilot hem sabah hem de öğleden sonra oldukça tutarlı turlar çıkardı ve haber yazıldığı noktada 135 turu aşmış durumda

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, testle ilgili şöyle konuştu: "Uzun yıllardır ilk kez kış testlerinin başlangıcında dahi kendimize güveniyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bunun nedeni kuralların nispeten tutarlı kalması ve değişikliklerin devrimsel değil sadece evrimsel olması."

"Yapılan tüm değişikliklerden memnunuz. Bir şeyleri deneme yanılma yoluyla ilerletme fırsatımız yok ancak Red Bull'da o kadar deneyimli isimler çalışıyor ki, bize verilen cezayı telafi edeceğiz."

Red Bull, RB19'u göstermek adına son güne kadar bekledi ancak araç piste çıkarıldığında çeşitli kısımları test etmeye başladılar.

"Diğer takımların bizi kopyalamasından korkmuyoruz, çünkü bütçe sınırı ile artık bu tür şeylere izin verilmiyor. Hiç kimse gerçekten etkili olacağımdan emin olmadığı bir çözüm için para harcamayı göze alamaz."

"Bir şeyi kopyalayabilirsiniz ancak bunun aracınızın tasarımına entegre edilmesi gerekir."

"Bu durum ön ve arka kısımlar için geçerli olmakla birlikte, taban için daha da geçerlidir. Büyük sırlar da burada gizli!"