Önceki / Tsunoda: "AlphaTauri bazı alanlarda hâlâ sorun yaşıyor" Sonraki / Drugovich: "Henüz ne yapacağım kesin değil"
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Marko: "Artık kopyalanmaktan korkmuyoruz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bütçe sınırı nedeniyle artık başka takımları kopyalamanın zor olduğunu söylüyor ve "kopyalanmaktan korkmadıklarını" dile getiriyor.

Ekleyen:
, Editör
Marko: "Artık kopyalanmaktan korkmuyoruz"
Haberi dinle

Testlerin ilk gününde sonuç değerlendirmesi yapmak her zaman daha iyidir çünkü takımlar  performanstan ziyade aracı anlamaya odaklanırlar.

Fakat Red Racing'in atılan turlarda liderliği ele geçirmesi ve Verstappen'in araçta oldukça rahat görünmesi, şu ana kadar testin en dikkat çekici noktasıydı.

Hollandalı pilot hem sabah hem de öğleden sonra oldukça tutarlı turlar çıkardı ve haber yazıldığı noktada 135 turu aşmış durumda

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, testle ilgili şöyle konuştu: "Uzun yıllardır ilk kez kış testlerinin başlangıcında dahi kendimize güveniyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bunun nedeni kuralların nispeten tutarlı kalması ve değişikliklerin devrimsel değil sadece evrimsel olması."

"Yapılan tüm değişikliklerden memnunuz. Bir şeyleri deneme yanılma yoluyla ilerletme fırsatımız yok ancak Red Bull'da o kadar deneyimli isimler çalışıyor ki, bize verilen cezayı telafi edeceğiz."

Red Bull, RB19'u göstermek adına son güne kadar bekledi ancak araç piste çıkarıldığında çeşitli kısımları test etmeye başladılar.

"Diğer takımların bizi kopyalamasından korkmuyoruz, çünkü bütçe sınırı ile artık bu tür şeylere izin verilmiyor. Hiç kimse gerçekten etkili olacağımdan emin olmadığı bir çözüm için para harcamayı göze alamaz."

"Bir şeyi kopyalayabilirsiniz ancak bunun aracınızın tasarımına entegre edilmesi gerekir."

"Bu durum ön ve arka kısımlar için geçerli olmakla birlikte, taban için daha da geçerlidir. Büyük sırlar da burada gizli!"

paylaşım
yorumlar

Tsunoda: "AlphaTauri bazı alanlarda hâlâ sorun yaşıyor"

Drugovich: "Henüz ne yapacağım kesin değil"
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Formula 1

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum" Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Son Haberler

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

F1 Formula 1

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık" Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

SBK World Superbike

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil" Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

F1 Formula 1

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

F1 Formula 1

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı? Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.