Marko: "Verstappen'in Mercedes'e geçmesinden korktuk"

Max Verstappen'in Red Bull'la olan anlaşması 2020 sonunda bitiyordu ve adı Mercedes'le anılmaya başlamıştı.

Söylentilere göre Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçebilirdi ve İngiliz pilottan boşalan koltuğa da Verstappen geçebilirdi.

Ancak Red Bull, böyle bir hamleye izin vermedi ve Hollandalı pilotu 2023 sonuna kadar takımda kalmaya ikna etti.

Anlaşma sonrası Auto Motor und Sport'a konuşan Helmut Marko, artık geleceğe güvenle baktıklarını dile getirdi.

Marko, "Tüm tatili sözleşme konusunu çözmeye çalışarak geçirdik. 2021'de Max'i Mercedes'e kaybetme konusunda gerçekten çok endişeliydim."

"Yeni sözleşme hiç de ucuza gelmedi. Ama kendimi poker oyunundaymış gibi hissettim."

"Yine de bu bizim için çok önemli bir adım. Artık geleceğe güvenle bakabiliriz."

"Dürüst olmak gerekirse, Ferrari ve Hamilton arasında gerçekten neler olduğunu anlamak bizim için çok zordu."

"Ancak Lewis 2021'de Ferrari'ye gitmeye karar verirse, Mercedes'in harekete geçmesi gerekiyor, bu tamamen net."

"Eğer bunu yapmak zorunda kalırlarsa da, bakacakları ilk kişi Max olurdu." dedi.

Verstappen ile yapılan anlaşmanın uzatılması Honda ile yapılan görüşmelerde de önemli bir rol oynadı.

Marko, Masashi Yamamoto ile birkaç toplantı yaptı ve daha fazla işbirliği konusunda tartışmalar gerçekleşti.

Marko'ya göre Honda, Formula 1'de başarılı olabilmek için Verstappen'e ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

“Honda habere olumlu tepki gösterdi. Max onlar için çok önemli. Açık oluşunu ve agresif sürüş tarzını seviyorlar. Yakında Honda ile görüşmelere devam edeceğiz. Toplantı için davet bekliyorum."

"Max, Honda'nın üzerinde çalıştığı şeyi biliyor. Zaten yeni aracı gördü ve takımdaki istikrarı takdir ediyor. Sonunda ortak kararımız bu yönde oldu."