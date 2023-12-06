Marko: "Aralarındaki gerginlik ve maliyet, Hamilton/Verstappen pilot ikilisi önündeki engel"

Bu yılın başlarında Hamilton'ın babası Anthony Hamilton'ın Red Bull takım patronu Christian Horner ile yaptığı bir görüşmede yedi kez şampiyon olan Hamilton ile temasa geçmesini önerdiği Abu Dabi Grand Prix'sinde olayla ilgili spekülasyonlar patlak verince ortaya çıkmıştı.

Horner'ın resmi olmayan bir sohbet için Hamilton'a ulaşmaya çalıştığı, ancak eski bir cep telefonu numarası kullandığı için mesajın ulaşmadığı anlaşılmıştı.

Bu sırada Hamilton Mercedes ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve odak noktasını olarak Alman üreticinin şampiyonluk mücadelesine dönmesinde yardımcı olmak olarak açıkladı.

Taraftarlar Hamilton-Verstappen ikilisinin aynı takımda yarışma potansiyelini merak etse de Red Bull yöneticileri bu fikre hiçbir zaman sıcak bakmadı.

Milton Keynes merkezli takımda pilot kararlarında etkili bir rol oynayan Marko, ikilinin kendi takımıyla birlikte yarışması ihtimalini ortadan kaldıran iki faktör olduğunu söyledi.

Autosport'un Hamilton hikayesiyle ilgili sorusu üzerine Marko, "Christian beni bilgilendirdi ve aldığı mesajı gösterdi ama ben ona 'Hamilton ve Max, bu işe yaramaz' dedim."

"2021'de çok fazla olay ve nasıl desem, gerginlik vardı. Öte yandan, bir takımda en pahalı iki pilota sahip olmayı göze alamayız."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, with his trophy

"Bu asla gerçekleşmeyecek. Ben de Christian'a 'Asla olmaz' dedim." dedi.

Hamilton'ın Mercedes'teki geleceği Ağustos ayının sonlarına kadar kesinleşmemişti. Ancak Hamilton kendisine altı şampiyonluk kazandıran takımda kalma konusundaki kararlılığını hiçbir zaman sorgulamadığını açıkça ifade etti.

Autosport'un Mercedes'le sözleşme görüşmeleri sırasında emekli olabileceğini ya da başka bir takıma gidebileceğini düşündüğü bir an olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Hayır, görüşmeleri yaparken düşünmedim."

"İstediğimiz yere ulaşacağımıza inancım tam. Takım olarak daha önce de buradaydık ve giderek daha fazla yeni insana sahip olsak da hala büyük değerlerimiz var. Herkesin büyük bir odaklanma içinde olduğunu görüyorum."

"Fabrikadaki herkesle gerçekten iyi konuşmalar yaparak değişiklikleri yapmalarını ve doğru kararları vermelerini sağlamak çok önemli ve bu çok kolay bir şekilde yanlış yöne gidebilir."

"Sanırım bu yıl için temellerin iyi olduğunu düşündüler ama durum öyle değildi. Bu yüzden Şubat ayında hayal kırıklığına uğradım çünkü istediğim değişiklikleri yapmamışlardı."

"Ama yaptığımız değişikliklerle umarım haklı çıkarız. Ama sanırım Red Bull'un ne yapacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok." dedi.