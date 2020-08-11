Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

Red Bull, şampiyonluk hedefiyle başladığı 2020 sezonunun ilk yarışlarında istediği sonuçları almayı başaramamıştı.

Takım, araçla ilgili denge sorunları yaşadı ve hem Max Verstappen hem de Alex Albon aracı pist üstünde tutmakta zorlandılar.

Ancak Verstappen, 70. Yıl Dönümü GP'de harika bir performans sergiledi ve Marko, araçla ilgili ana sorunları çözdüklerini söylüyor.

Auto Bild'e konuşan Marko, "Araç olmasını istediğimiz yerden hâlâ uzakta, fakat onu geliştirmeye devam ediyoruz. Rüzgar tüneli ve CFD'den elde ettiğimiz verileri henüz pist üstünde göremiyoruz ancak oraya yavaş yavaş geliyoruz."

"Araçla ilgili temel sorunu çözdük ancak düzeltilmesi gereken birkaç küçük sorunumuz daha var."

"Silverstone'daki hızımız o kadar iyiydi ki, Mercedes'i limitlerde sürmeye ittik. Önceden sadece sürüyorlardı."

"Sıralama performansına gelirsek, Mercedes'ın sıralama turlarındaki hızıyla ilgili gerçekten bir açıklamamız yok. Biraz tuhaf görünüyor." dedi.

Marko, bu hafta sonu sıcak şartlarda yapılacak Barcelona yarışıyla ilgili de, "Bundan memnunum. Ama şimdi aracın neden bu kadar değişken olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Tahminlere göre Barcelona'da hava 34 derece civarında olacak. Bu bizim için iyi."

"Eylül ayında, sıcak olması gereken İtalya'da arka arkaya iki yarış olacak. Hava bizim lehimize gelişiyor."

"Şampiyonluk mücadelesinin bizim için henüz bitmediğini her zaman söyledik. Avusturya'daki ilk yarışı kazanabilirdik, bunu unutuyorsunuz." dedi.