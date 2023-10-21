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Marko: "Aracın davranışları Max'e uymuyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in cuma günü doğru ayarları bulamadığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull pilotu Max Verstappen, Austin'deki sıralama turlarında en hızlı isim oldu fakat 19. virajda pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi.

Sonuç olarak Verstappen, Pazar günkü ABD Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayacak.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in yaşadığı sorunların nedenini açıkladı.

Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Asıl sorun aracın davranışının Max'in hoşuna gitmemesiydi."

"Pist yüzeyindeki büyük tümsekler bizi rakiplerimizden daha fazla etkiledi." dedi.

Yine de Marko, altıncı sıradan başlamanın Verstappen'in olası zaferini etkilemeyeceği görüşünde.

"Kamera görüntülerinden birinde pist sınırlarını aştığı açıkça görülüyordu."

"Ancak güçlü yanlarımızdan biri yarış boyunca lastiklerin aşınmasını kontrol altında tutmamız ve yarış boyunca yaklaşık aynı tempoda gidebilmemiz."

"Yarış saat ikide başlayacak ve o saatte hava daha da sıcak olacak. Tabii ki 6. sıradan başlarken öne geçmek zor olacak çünkü Max'in önünde geçilmesi zor rakipler var."

"Bu sorunu çözmek kolay değil ama yine de mümkün."

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