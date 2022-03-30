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Marko: "Aracı hafifletmek, önemli bir performans avantajı getirecek"

Red Bull danışmanı Dr. Helmut Marko, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Imola'daki Emilia-Romagna Grand Prix'sinden daha hafif bir araca sahip olacağını, bunun da performansı olumu etkileyeceğini belirtti.

Casper Bekking
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Juliane Ziegengeist
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Marko: "Aracı hafifletmek, önemli bir performans avantajı getirecek"
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Red Bull şu anda gridin en ağır araçlarından birisine sahip. Max Verstappen buna rağmen Bahreyn'de galibiyet için çekişti ve Suudi Arabistan'da kıyasıya bir rekabetin ardından Charles Leclerc'i mağlup ederek galibiyete uzandı.

Red Bull'un danışmanı Dr. Helmut Marko, Milton Keynes merkezli takımın taraftarları için bazı güzel haberler verdi.

Marko, Servus TV'deki Hangar 7 programında şöyle dedi: "Imola'da aracı biraz hafifleteceğiz. Bu bize önemli bir zaman avantaj getirecek."

"Aracımız şu anda çok ağır. Şöyle anlatayım: minimum ağırlığın on kilo üzerindeyseniz, Suudi Arabistan gibi bir pistte 0.350 ila 0.400 saniye zaman kaybedersiniz."

"Ağırlığı azaltabilmek için daha hafif olan daha pahalı malzemeler kullanmalısınız. Bu, daha fazla parça üretmek anlamına geliyor. Bunu yaparken bütçe sınırıyla da uğraşmak zorundasınız.”

Red Bull RB18 neden bu kadar ağır?

Milton Keynes merkezli takım, olası dayanıklılık sorunlarından kaçınmak için yeni aracının tasarımında kısmen daha ağır malzemeler tercih etti.

Önümüzdeki dönemde, bütçe sınırı önemli bir rol oynayacak olsa da, daha ağır parçaların yerini hafif malzemeler alacak.

Marko şöyle açıklıyor: "Aracımızın bu kadar ağır olmasının birkaç nedeni var. Ancak tam olarak açıklanamaz."

"Artık finansal sınır içinde kalabilmek için güncellemelerimizde ağırlık tasarruflarını da hesaba katmamız gerekiyor."

"Diğer yanda dayanıklılığın da bu süreçte rolü var çünkü bu araçlar çok farklı basınç seviyelerine maruz kalıyorlar ve farklı zorluklarla boğuşuyorlar. Bu da işi zorlaştırıyor."

"Daha önce bir finans direktörümüz vardı. Şimdi finans departmanı on kişiden oluşuyor. Bu, durumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çalışanlarınız ile beraber doğru uzlaşmayı bulmalısınız."

Marko ayrıca tüm bunlar sayesinde Alfa Romeo'nun en hafif araçla öne çıktığını belirtti.

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